CSO, 200. yıl sezon açılışını Ada Ankara'da kapalı gişe konserle yaptı - Son Dakika
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CSO, 200. yıl sezon açılışını Ada Ankara'da kapalı gişe konserle yaptı

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CSO, 200. yıl sezon açılışını Ada Ankara\'da kapalı gişe konserle yaptı
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CSO, 2026-2027 sanat sezonunun açılışını 2 Ekim akşamı CSO Ada Ankara'da kapalı gişe konserle yaptı. Biletleri haftalar öncesinden tükenen açılışta salon dolup taşarken orkestra, 200. yılında Cemi'i Can Deliorman yönetiminde piyanist Behzod Abduraimov ile sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2026-2027 sanat sezonunun açılışını 2 Ekim akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirdi. Kökleri 1826'da kurulan Musika-i Hümayun'a uzanan orkestranın iki asırlık yolculuğunu taçlandıran konser, sanatseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 200. yılında yeni sanat sezonuna kapalı gişe bir konserle başladı. Biletleri haftalar öncesinden tükenen açılış konserinde CSO Ada Ankara önünde uzun kuyruklar oluşurken salon dolup taştı. Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü piyanist Behzod Abduraimov ile sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da açılış konserine katılarak CSO'nun 200. yıl heyecanını sanatseverlerle paylaştı.

Ankara'da klasik müziğe büyük ilgi

Biletleri konser tarihinden haftalar önce tükenen sezon açılışında, dinleyiciler konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Salonun dolup taştığı gece, başkentte klasik müziğe duyulan ilginin güçlü bir yansıması oldu.

Dünyanın en köklü senfoni orkestraları arasında yer alan CSO, 200. yılında dinleyicileriyle kapalı gişe bir açılışta buluşarak yeni sezona görkemli bir başlangıç yaptı.

CSO Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman'ın yönettiği konserin solisti, Özbek piyanist Behzod Abduraimov oldu. Uluslararası konser sahnelerinin önde gelen isimleri arasında gösterilen sanatçı, Çaykovski'nin romantik piyano repertuvarında özel bir yere sahip olan Si bemol minör 1 No'lu Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.

Chicago Senfoni, Amsterdam Concertgebouw ve New York Filarmoni gibi dünyaca tanınan orkestralarla sahne alan Abduraimov, daha önce albüm kaydını da yaptığı eseri bu kez Ankara'da CSO eşliğinde dinleyicilerle buluşturdu.

İki asırlık birikim, İspanya'nın renkleriyle buluştu

Konserin ikinci yarısında ise İspanya esintileri taşıyan iki eser seslendirildi. Nikolay Rimski-Korsakov'un 'İspanyol Kapriçyosu' ve Manuel de Falla'nın 'Üç Köşeli Şapka' eserinden 2 No'lu Süit, programın ikinci bölümünü oluşturdu.

Çaykovski'nin görkemli piyano konçertosundan İspanyol danslarının canlı ritimlerine uzanan programla CSO, iki asırlık müzik birikimini yeni sezonun ilk gecesinde başkentli sanatseverlerle buluşturdu.

Kaynak: İHA
Can DeliormanKültür SanatKültürAnkaraSanatMüzikSon Dakika

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