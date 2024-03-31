Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Kaya şarkısı dinlerken duygu dolu anlar yaşadığı görüntü dikkat çekmişti. O anların ardından Türkiye'nin unutulmaz müzik ikonlarından Ahmet Kaya'nın hayatının son yıllarını anlatan film tekrar akıllara geldi. 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' 5 Nisan'da tüm Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girecek.

31.03.2024 00:48  Güncelleme: 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin unutulmaz müzik ikonlarından Ahmet Kaya'nın hayatının son yıllarını anlatan ve Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alan film, 5 Nisan'da tüm Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girecek. Merakla beklenen film, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda Ahmet Kaya'nın 'Şafak türküsü' parçasında duygulanmasıyla birlikte tekrar gündem oldu.

AKILLARA AHMET KAYA'NIN HAYATINI ANLATAN FİLM GELDİ

Sanatçı Ahmet Kaya, yerel seçimlere 1 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen gençlik buluşmasında çalınan 'Şafak türküsü' parçasıyla gündeme oldu. Ünlü sanatçının hayatının anlatıldığı 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi de bu duygu dolu anların ardından akıllara geldi.

5 NİSAN'DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Filmde, yaşadığı dönemde de ismi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la sıkça yan yana gelen Ahmet Kaya'nın hayatının olaylı son dönemi anlatılıyor. Türk sinemasında, biyografi türünde merakla beklenen yapımlardan biri olan İki Gözüm Ahmet: Sürgün 5 Nisan'da tüm Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girecek.

X Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmi müzik dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alıyor. Özgür Tüzer'in, sanat dünyamızda derin izler bırakan Ahmet Kaya'yı canlandırdığı filmde, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE SAHNESİNE YER VERİLDİ

"İki Gözüm Ahmet: Sürgün" fragmanı, Türkiye'nin yakın tarihini gözler önüne seriyor. Fragmanda dikkat çeken sahnelerden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu için hapse girişi öncesi Yedikule'deki Cumhuriyet kutlamaları töreninde kendisini yalnız bırakmayan Ahmet Kaya ile yaşadığı an. Bu sahne, ilginç bir paralelliği de gözler önüne seriyor; biri şiir okuduğu için 1999 yılında hapse girerken, diğeri aynı tarihte şarkı söylediği için sürgüne gitmek zorunda kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya\'nın hayatını anlatan \'İki Gözüm Ahmet: Sürgün\' filmi 5 Nisan\'da vizyonda

Ahmet Kaya, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Van’da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu
22:45 Yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat Oyunuz geçersiz sayılabilir Yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat! Oyunuz geçersiz sayılabilir
22:39 Kim nerede kullanacak İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler
21:13 DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
23:47 Kocaeli’de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi Kocaeli'de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi
21:26 İftar saatini beklediği balkondan düşerek yaralandı İftar saatini beklediği balkondan düşerek yaralandı
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
19:54 Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
19:09 Evdeki tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti Evdeki tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
18:40 Edirne’de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü Edirne'de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 02:13:50. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement