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Kültür Sanat

Cumhuriyet Konseri Macaristan'da

Cumhuriyet Konseri Macaristan\'da

Macaristan'da CSO, Cumhuriyet'in 101. yılı için Türk ve Macar marşlarıyla konser verdi.

29.10.2024 03:16
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Macaristan'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Debrecen şehrinde Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis-Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı konserde CSO tarafından 2024 Türk-Macar Kültür Yılı'na özel hazırlanan repertuvarda Türk ve Macar milli marşları icra edildi.

Konserde Türk besteci Ferit Tüzün'ün Elazığ yöresine ait halk oyunlarından esinlenerek bestelediği "Çayda Çıra" bale süitinden bir seçki ile Macar besteci Franz Lizst'in 1 Numaralı mi bemol Majör Piyano Konçertosu sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Konserde Macar besteci ve etnomüzikolog Zoltan Kodaly'in "Galanta Dansları" ve Türk Beşleri'nden Ulvi Cemal Erkin'in Osmanlı dönemindeki köçeklerin dans ettiği müziklerin bütününden örneklerle yola çıkarak senfoni yapısına uygun şekilde düzenlediği "Köçekçe" adlı eseri seslendirildi.

CSO, bugün Budapeşte Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Liszt Müzik Akademisi'nde Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü vesilesiyle bir konser daha verecek.

Kaynak: AA

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