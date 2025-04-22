Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Sevgisi Sanatla Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Sevgisi Sanatla Buluştu

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Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi yüzlerce öğrenci tarafından boyandı. Sanat aracılığıyla Atatürk sevgisi ifade edilen bu proje, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

22.04.2025 11:48  Güncelleme: 11:51
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Cumhuriyet Meydanı'nda sanatla Atatürk sevgisi buluştu

BALIKESİR - Bandırma Belediyesi, sanatla dolu anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi ve bağlılığı sanat aracılığıyla ifade etmek amacıyla düzenlenen bu organizasyon, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin öncülüğünü, Uluslararası Suluboya Derneği Kurucusu ve Dünya Başkanı Atanur Doğan üstlenirken, Çizgi Sanat Atölyesi'nin katkıları ve yüzlerce öğrencinin katılımıyla dev bir Atatürk portresi boyandı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra, Bandırma halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Atatürk'ün dev portresinden oluşan bir puzzle parçalar halinde çocuklara dağıtıldı ve her bir parça coşkuyla, özenle renklendirildi. Tamamlanan portre, meydanda birleştirilerek ortaya görkemli bir sanat eseri çıkarıldı. Bu anlamlı proje ile daha önce benzeri gerçekleştirilmiş olan dev puzzle çalışması bir kez daha hayata geçirilerek adeta bir dünya rekoru Bandırma'da tekrar edilmiş oldu.

Etkinlik sonrasında açıklama yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Cumhuriyet Meydanı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgiyle ve sanatla doldu. Uluslararası Suluboya Derneği Kurucusu ve Dünya Başkanı sayın Atanur Doğan öncülüğünde, Çizgi Sanat Atölyesi'nin katkılarıyla bir dünya rekorunu daha Bandırma'da yineledik. Çocuklarımızla birlikte, dev puzzle Atatürk portresini büyük bir coşkuyla boyadık. Başta değerli sanatçımız Atanur Doğan'a, özverili çalışmaları için Çizgi Sanat Atölyesi ekibine, etkinliğe katılan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve meydanı dolduran tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim."

Bu anlamlı etkinlik, yalnızca bir sanat projesi olmanın ötesinde, çocukların Atatürk sevgisini pekiştiren, toplumsal dayanışma ve sanat bilincini artıran örnek bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Bandırma Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinliklere öncülük etmeye, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm yurttaşlara ilham vermeye devam edecek.

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Kaynak: İHA

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