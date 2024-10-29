Cumhuriyetin 101. Yılında Balıkesir\'de 101 Kişi Zeybek Oynadı

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Balıkesir'de 101. yılda 101 kişi zeybek oynadı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin 101.yılında 101 kişi zeybek oynadı. Burhaniye Belediyesinde görevli halk oyunları eğitmeni Harun Kocakurt'un yaklaşık bir aydır çalıştırdığı ekibin gösterileri yoğun alkış aldı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ve Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Ayten Tuna ile belediye meclis üyesi Esra Ersoy ve İç hastalıkları uzmanı Dr. Ali Rıza Toksoy'un bulunduğu ekibin gösterileri alkış aldı. Törenler, öğrenciler ve araçların geçişi ile tamamlandı.