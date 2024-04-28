D-100 Karayolu Bolu Dağı\'nda Sis ve Sağanak Etkili Oldu

Kültür Sanat

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oldu.

Güzergahın geneline hakim olan sağanağa Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de eşlik etti. Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bu arada kent merkezinde de yağış devam ediyor.