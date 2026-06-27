Dağlarda Keman Kayıtları

Adana'da dağcılıkla ilgilenen sağlık memuru Burhan Şahin, tırmanış yaptığı zirvelerde keman dinletileri sunuyor.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan 33 yaşındaki Şahin, 14 yıl önce dağcılığa merak saldı.

Şahin, gerekli eğitimlerin ardından kısa sürede yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda dağa tırmandı.

Tırmanışlarında kemanını da yanından ayırmayan Şahin, ulaştığı zirvelerde kısa müzik dinletileri sunuyor.

Keman performanslarını kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Şahin, tırmandığı zirvelerin tanıtımına da katkı sağlıyor.

"Kemanın dağlara yakıştığını düşünüyorum"

Burhan Şahin, AA muhabirine, dağcılığın ve kemanın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Zirvede keman çalmanın ayrı bir keyif olduğunu anlatan Şahin, özellikle molalarda yaptığı müzik dinletileriyle ortamın huzurunu yansıtmaya çalıştığını belirtti.

Şahin, kemanın çok duygulu bir enstrüman olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dağlar da insanı birçok duyguya sürükleyen ortamlar. İkisini kaynaştırmaya çalıştım. Yaptığımız spor ve çaldığımız enstrümanı birleştirdiğimiz zaman güzel manzara ve enstantanelere sahne oluyor. Zirvede keman çalmak farklı bir görüntü katıyor. O manzarayı süslemeyi seviyorum. Kemanın dağlara yakıştığını düşünüyorum."

Dağcılık ile keman çalmanın benzer yönleri olduğunu vurgulayan Şahin, her iki uğraşın da yüksek motivasyon ve konsantrasyon gerektirdiğini anlattı.

Dağda keman çalmanın zor olduğunu belirten Şahin, "Rüzgar hafif bir şekilde esse bile yay ve keman tutuşunuzu etkiliyor ama büyüsü de bir başka. O an gördüğünüz manzara karşısında bazen şarkı seçimi yapıyorsunuz ya da kulağınıza çınlayan bir notayı kendi başınıza üretmiş oluyorsunuz." diye konuştu.

"Kemanım sayesinde manzaralar insanların dikkatini çekti"

Bolkarlar, Aladağlar ve Amanoslar gibi yüksek rakımlı bölgelerdeki dağlarda keman çaldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz bu coğrafya gerçekten çok kıymetli ve özel. Güzel bir şekilde tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Birçok yerde kemanım sayesinde manzaralar insanların dikkatini çekti. Doğal olarak buraların tanıtımına ciddi bir etki ettiğini gördük. Doğru ve güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyorum. Bu gibi paylaşımlardan sonra birkaç yerde 'Dağdaki Kemancı' olarak lanse edildik. Bu da güzel bir espri oldu, 'Damdaki Kemancı'nın uyarlaması oldu ben de bunu kullanmayı seviyorum."