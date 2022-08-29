Dara Antik Kenti, ziyaretçilerini hayran bırakıyor - Son Dakika
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Dara Antik Kenti, ziyaretçilerini hayran bırakıyor

29.08.2022 11:29

Dara Antik Kenti, ziyaretçilerini hayran bırakıyor Dara Antik Kentini gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi Medeniyetler şehri Mardin'de tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Dara Antik Kenti, sıcak havalara rağmen yerli turisttin rotası oldu.

Dara Antik Kenti, ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Dara Antik Kentini gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi

MARDİN - Medeniyetler şehri Mardin'de tarihi doku su ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Dara Antik Kenti, sıcak havalara rağmen yerli turisttin rotası oldu. İnternetten kenti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dara Antik Kentti, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde bulunan ve 30 yıla aşkın bilimsel kazı ve araştırmaların yapıldığı alanda çeşitli dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı bulunuyor. Eski Mezopotamya'nın önemli kentlerinden biri olan ve içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntılarının bulunduğu Dara Antik Kenti, Güneydoğu'daki sıcak havalara rağmen ziyaretçilerini ağırlıyor. Roma Dönemi'nde dini törenlerin yapıldığı ve yüzlerce kişinin bir arada gömüldüğü galeri mezarın da yer aldığı nekropol alanında, hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Tarihi kentti internetten bilip gelen turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Burada tarihimizi keşfediyoruz, hiç görmediğimiz yerleri görüyoruz"

Yerli turist Ayhan Arhan, Bursa'dan geldiğini, Dara Kentine internetten baktığını fakat hiç görme fırsatım olmadığını söyledi. Mardin Midyat'ta giderken mutlaka uğramak istediklerini ifade eden Arhan, "Güneydoğu gezisi yaparken buraya da geldik. Çok büyük bir yermiş, ilk defa görüyorum. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Gelmeyen vatandaşlarımıza mutlaka tavsiye ederim. Açıkçası deniz tatillerinde sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Kopyala yapıştır modeli oluyor. Burada tarihimizi keşfediyoruz. Hiç görmediğimiz yerleri görüyoruz. Sürekli deniz, kum tatili yapacağımıza böyle tarihi yerleri görmek çok daha faydalıdır" dedi.

Antalya'dan gelen İbrahim Erkan ise yerli turist olarak bölgeyi ziyarete geldiğini kaydetti. Darayı gezdiğini, zindanları çok beğendiğini belirten Erkan, "Harika bir ortam, harika bir atmosfer var. Etkilendim, çok güzel bir bölge. Şiddetle tavsiye ederim. Bölge olarak harika bir yer, gezilip görülebilecek bir yer. Fiyatları makul, ortam olarak güzel" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dara Antik Kenti, ziyaretçilerini hayran bırakıyor - Son Dakika

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