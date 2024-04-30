Davul, zurna ve konvoyla hasada uğurlandılar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Davul, zurna ve konvoyla hasada uğurlandılar

Kırşehir'de biçerdöverci çiftçiler hasat için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderildi. Ticaret Borsasında toplanan çiftçiler, biçerdöverlerini Türk Bayraklarıyla donattı. İl Merkezine konvoy halinde gelen çiftçiler davul zurna gösterisinin ardından yapılan dualarla uğurlandı.

30.04.2024 23:16
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Davul, zurna ve konvoyla hasada uğurlandılar

KIRŞEHİR - Kırşehir'de biçerdöverci çiftçiler hasat için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderildi.

Ticaret Borsasında toplanan çiftçiler, biçerdöverlerini Türk Bayraklarıyla donattı. İl Merkezine konvoy halinde gelen çiftçiler davul zurna gösterisinin ardından yapılan dualarla uğurlandı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'nın da biçerdöver sürdüğü etkinlikte konuşan Tarım İl Müdürü Mustafa İlmeç, Kırşehir'in tarımda önemli bir şehir olduğunu söyledi. İlmeç, "Tarımsal üretimle şehir önemli bir yerde ürünün hasata dönüştürülmesinde biçerci esnaf önemli bir unsur. Kırşehir garip bir şehir olarak bilinse de çiftçisi de esnafı da garip değil" dedi.

Davul ve zurna ile karşılanan esnaflardan Lütfü Karaman da, 80 yıldır hasada katıldığını söylerken; Musa Yüksel de Kırıkhan, Maraş, Hatay, Urfa, Konya, Diyarbakır gibi illere gittiklerini söyledi. Tuncay Yalçın adlı çiftçi ise hasatların yaklaşık 3 ay süreceğini ifade etti.

Yapılan duanın ardından çiftçiler bölgelerine konyovlar eşliğinde gönderildi.

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Kırşehir, Tarım, Etkinlik, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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