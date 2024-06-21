Dededen toruna bakırcılık mesleği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dededen toruna bakırcılık mesleği

Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Sabahattin Cida, 60 yıldır yaptığı bakırcılığı torunuyla birlikte sürdürerek mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. Bakır pahalı olduğu için gelirin az olduğunu belirten Cida, torununun mesleği öğrenip ileride yaşatması durumunda çok mutlu olacağını söyledi.

21.06.2024 12:42
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Dededen toruna bakırcılık mesleği

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Sabahattin Cida, 10 yaşındayken öğrendiği ve 60 yıldır yaptığı bakırcılığı, torunu ile yaşatmaya çalışıyor.

Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısında 60 yıldır bakırcılık yapan 70 yaşındaki Sabahattin Cida, torunu ile birlikte bakır kalaylıyor, bakır eşya ve minare alemi imalatı yapıyor. 60 yıl önce başladığı mesleğe torunu ile devam eden Cida, yaklaşık 60 yıldır yaptığı bakırcılık mesleğini gelecek nesillere de aktarılması için torununun da mesleği sürdürmesini istiyor.

"Torunum mesleği öğrenip ileride yaşatırsa beni çok mutlu eder"

Torununun bakırcılık mesleğini öğrenmesini istediği söyleyen Cida, "İlkokulu bitirdikten sonra babam beni bakırcıya işe koydu. Bende işi öğrenip usta oldum. Bakır pahalı olduğu için gelir çok olmuyor. Meslek ölüyor. Torunumda okullar tatil olduğu için benim yanıma geldi. Gelen çocuklar öğrenmek istemiyor. Yaş ilerledikçe öğrenmeleri de zor oluyor. Önceden ustalar bizim kulağımızı çekerdi. Şimdi hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ben mesleği yaşatmak için torunuma öğretiyorum. Torunum bakırcılık mesleğini öğrenip ileride yaşatırsa beni çok mutlu eder" dedi.

Kaynak: İHA

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