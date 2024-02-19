Definecilerin asitle eritmeye çalıştığı 2000 yıllık kaya mezarı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Definecilerin asitle eritmeye çalıştığı 2000 yıllık kaya mezarı

Dünyaca ünlü tarihi kent İznik'e dadanan defineciler, Roma döneminin önemli eserlerinden biri olan 2000 yıllık kaya mezarını asitle eritmeye çalıştı. Jandarma tarafından suçüstü yakalanan defineciler tutuklandı. Mezarın durumu ise endişe verici bir şekilde yok olma eşiğine geldi.

19.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:58
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- 2000 yıllık kaya mezar asitle eritmeye çalıştılar

BURSA - Dünyaca ünlü tarihi kent İznik'e dadanan defineciler Roma döneminin önemli eserleri arasında gösterilen tarihi kaya mezarı asitle eritmeye çalıştı. Jandarma tarafından suçüstü yakalanan definecilerin eritmeye çalıştığı kaya mezarı da görüntülendi. 3 defineci de tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde bulunan Roma dönemine ait kaya mezara gece 02.00 sıralarında defineciler yanında bulundurdukları asit ile tarihi eserin üzerine kaçak kazı yapmaya çalıştı. İznik İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri definecileri suçüstü yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.

Mezarın son halini gören vatandaşlar adeta isyan etti. 1.Derece Sit Alanı ilan edilen kaya mezarı neredeyse yok olma eşiğine geldiği görüldü. Definecilerin kimyasal asit ile mezarın bir çok yerine delik açtığı da kameraya yansıdı.

Çamdibi Mahalle Muhtarı Halil Küçüker, "Mahallemizin ve İznik'in en önemli eserlerinden olan tarihi kaya mezarımız hedef haline gelmiştir. Daha önceden de dinamitle patlatmaya çalıştılar. Eserimiz acilen koruma altına alınmalıdır" dedi.

Definecilerin asitle eritmeye çalıştığı 2000 yıllık kaya mezarı
Kaynak: İHA

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