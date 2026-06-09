Demirci'de Türk Halk Müziği Korosu Konsere Dedi - Son Dakika
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Demirci'de Türk Halk Müziği Korosu Konsere Dedi

Demirci\'de Türk Halk Müziği Korosu Konsere Dedi
09.06.2026 11:04
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Demirci'de farklı meslek gruplarından oluşan koro, konser vererek kültürel etkinliklere katkı sağladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, farklı meslek gruplarından vatandaşların oluşturduğu Türk Halk Müziği korosu, konser verdi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere Kaymakam Fatih Bayram, eşi Tuğba Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aşkın Çelik'in şefliğini üstlendiği koroda doktor, mühendis, esnaf, ev hanımı, öğrenci ve sağlık çalışanları yer aldı.

Kaymakam Bayram, yaptığı konuşmada, konserin kültürel açıdan önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Kara da sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek, önümüzdeki günlerde koronun Yeşilçam şarkılarından oluşan bir konser vereceğini kaydetti.

Konserde, Anadolu'nun farklı yörelerinden türkülerin seslendirilirken sahne dekoru ve koro üyelerinin giydiği yöresel kıyafetler izleyicilerin beğenisini topladı.

Programın son bölümünde Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Kara da koroya eşlik etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Demirci, Manisa, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Demirci'de Türk Halk Müziği Korosu Konsere Dedi - Son Dakika

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