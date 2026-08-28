Demirci Kadınları'ndan Dev Türk Bayrağı - Son Dakika
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Demirci Kadınları'ndan Dev Türk Bayrağı

Demirci Kadınları\'ndan Dev Türk Bayrağı
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Demirci'deki kadınlar, Zafer Bayramı için dev Türk bayrağı ördü. Coşku fener alayında yaşanacak.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir araya gelen kadınlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ilçenin kurtuluşunun coşkusunu, ilmek ilmek ördükleri dev Türk bayrağı ile taçlandırdı.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan örgü kursuna katılan 15 kadın kursiyer, usta öğretici Emine Gülsen koordinasyonunda anlamlı bir çalışmaya imza attı. Kursiyerlerin büyük bir özenle hazırladığı el emeği göz nuru dev Türk bayrağı, 10 günlük yoğun bir çalışmanın ardından tamamlandı. Toplam 3 kilogram ip kullanılarak bin 813 motifin birleştirilmesiyle oluşturulan 1,5 x 2,25 metre ebatlarındaki dev örgü bayrak, görenlerin göğsünü kabarttı.

Kırmızı-bryaz kıyafetlerle fener alayında taşınacak

Anlamlı çalışma hakkında konuşan örgü kursu kursiyeri emekli öğretmen İlkay Akpınar, "Ben emekli bir öğretmenim. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demirci'mizin kurtuluşu nedeniyle biz bayanlar, bayrağımızı örerek bayrağımızı dalgalandırmak istedik. Vatan ve millet sevgisiyle ördük. Fener alayında kırmızı-beyaz giyerek bayrağımızı taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kadınların ilmek ilmek işlediği dev örgü Türk bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı gerçekleştirilecek olan geleneksel fener alayı yürüyüşünde gururla taşınarak coşkuya renk katacak.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Demirci Kadınları'ndan Dev Türk Bayrağı - Son Dakika

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