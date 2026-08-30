Demircili dağcıdan anlamlı tırmanış

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Ağrı Dağı zirve tırmanışında, Manisa'nın Demirci ilçesini temsil eden Demirci Belediyespor Dağcılık Kulübü Antrenörü Atıf Eroğlu, 4 bin 200 metre rakımda Türk bayrağı ile Demirci Akıncıları flamasını açtı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 28 dağcı, 27 Ağustos sabahı Doğubayazıt ilçesindeki Çevirme köyü mevkiinden hareket ederek tırmanışa başladı.

3 gün süren ve olumsuz hava koşulları altında geceli gündüzlü devam eden tırmanış ve kamp etkinliğinde dağcılar, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre rakımına ulaştı. Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metrelik ana kamp noktasına ulaşıldığında aniden bastıran şiddetli kar yağışı ve tipi, tırmanışın devam etmesini imkansız hale getirdi.

Güvenlik tedbirleri doğrultusunda zirve tırmanışını bu noktada sonlandıran sporcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasını ana kampta gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, şanlı Türk bayrağını ve kulüp flamalarını yüksek irtifada gururla dalgalandırdı.

Tırmanışın ardından açıklamalarda bulunan Demirci Belediyespor Dağcılık Kulübü Antrenörü Atıf Eroğlu, etkinliği hem Zafer Bayramı hem de Demirci'nin düşman işgalinden kurtuluş günü anısına gerçekleştirdiğini belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve memleketim Demirci'nin kurtuluş günü vesilesiyle Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun bu anlamlı tırmanışına katıldım. Manisa'mızı ve Demirci'mizi Ağrı Dağı'nda temsil etmek benim için büyük bir onurdu. 4 bin 200 metre rakımdan sonra bastıran kar ve yoğun tipi nedeniyle tırmanışımızı emniyet gerekçesiyle bu noktada tamamladık. Bayram coşkumuzu 4 bin 200 metre rakımdaki ana kampta yaşadık. Şanlı al bayrağımızla birlikte Demirci Akıncıları flamamızı burada açtık. Milli Mücadele döneminde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı önderliğinde dağlarda destan yazan kahraman Demirci Akıncıları'nın torunları olarak bu ruhu Ağrı Dağı'nın zirve yoluna taşımaktan gurur duyuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kaymakam İbrahim Ethem Bey'i, yiğit Akıncılarımızı ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.