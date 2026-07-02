Denizcilik Bayramı Demre'de Kutlandı - Son Dakika
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Denizcilik Bayramı Demre'de Kutlandı

Denizcilik Bayramı Demre\'de Kutlandı
02.07.2026 11:35
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Demre'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı, denizcilik vurgulandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin denizcilik alanındaki egemenliğinin yansıması olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Demre Çayağzı Limanı'nda kutlama programı düzenlendi. Programda konuşan Vali Hulusi Şahin Lozan Barış Antlaşması'nın, Türkiye'ye savaşmadan denizlerde hakimiyet kurma imkanı tanıdığını vurgulayarak, "Birkaç yüzyıldır vermek zorunda kalmış olduğumuz iltimaslar, kapitülasyonlar ve benzeri ayrıcalıklar ile kendi teknelerimizi, kendi gemilerimizi, kendi kara sularımızda kullanamaz hale gelmiştik. Demre'den çıkan bir tekne Fethiye'ye gidemiyordu. İşte bunu başarmak o kadar önemliydi ki, 1 Temmuz'u biz bayram ilan ettik ve o bayramın 100. yılını hep birlikte kutluyoruz" dedi.

Sivil ticari tekne kapasitesinde dünyada ilk 10'dayız

Türk denizciliğinin bugün geldiği noktanın gurur verici olduğunu belirten Vali Şahin, "Bugün geldiğimiz noktada dünyanın en büyük ilk 10 sivil ticari tekne kapasitesine sahibiz. Bu büyük başarıdan dolayı emeği geçen herkesi takdirle yad ediyorum. Tabii, savunma sanayimiz de donanmamızı güçlendiriyor. Bu, dosta güven, düşmana korku salan bir güç ve Türk milletinin 100 sene içinde başardığı büyük bir başarıdır. Bununla ne kadar gurur duysak azdır" ifadelerini kullandı.

"Denizin altını da ihya ediyoruz"

Çalışmaların sadece deniz yüzeyiyle sınırlı kalmadığını belirten Vali Şahin, "Sadece denizin üstünü değil, denizin altı için de çalışıyoruz. Kaybolan deniz yosunlarını, deniz çayırlarını yeniden ihya etmek için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Antalya'mızın bu nadide köşesi, dünyanın özel olarak gelmek için can attığı bir noktaya doğru hızla evrilecek" dedi.

Program yüzme yarışı, çıpa çıkartma yarışı ve Fly Board gösterisinin ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Denizcilik Bayramı Demre'de Kutlandı - Son Dakika

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