Denizli Büyükşehirden "Sanat Güneşi" için vefa gecesi

28.04.2026 16:53  Güncelleme: 16:54
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren'i, vefatının 30. yıl dönümünde düzenlenen muhteşem bir konserle andı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, usta sanatçının dillerden düşmeyen eserlerini seslendirerek Denizlililere nostalji dolu bir gece yaşattı.

"Sanat Şehri Denizli" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren'i unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen anma konserine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı, Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, hazırladıkları özel repertuvarla dinleyicileri geçmişe götürdü.

Seyirciden tam not

Konser, usta sanatçının müzikal yolculuğunu yansıtan iki farklı konseptle sunuldu. Birinci bölümde, Zeki Müren'in eşsiz yorumuyla hafızalara kazınan ve Türk toplumunun ilk kez onun sesinden duyup bağrına bastığı klasik eserlere yer verildi. İkinci bölümde ise sanatçının sadece yorumcu değil, aynı zamanda usta bir besteci kimliğini ön plana çıkaran kendi besteleri icra edildi. Gecenin sonunda, koronun sergilediği performans ve Şef Ahmet Nuri Çağdaş'ın yönetimi sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Vefatının 30. yılında eserleriyle yeniden hayat bulan Müren'in hatırası, salonu dolduranlarla birlikte yad edildi.

Marım: "Sanatçılarımızı yaşatmak görevimizdir"

Kentin kültürel mirasına değer katan bu etkinliklerle sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, "Türk müziğinin mihenk taşlarından biri olan Zeki Müren'i, vefatının 30. yılında böylesine anlamlı bir organizasyonla anmaktan büyük onur duyuyoruz. Denizli, her zaman sanatın ve sanatçının kenti olmuştur. Kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve usta isimlerimizi yaşatmak en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bu eşsiz geceyi bizlere yaşatan şefimize ve koromuza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

