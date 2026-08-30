Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, halk oyunları gösterisi ve askeri geçit töreniyle kutlama tamamlandı.

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Tören, halk oyunları gösterisi ve askeri geçişle tamamlandı.

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Valilik önünde düzenlenen resmi törenle yaşandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programa; Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Askeri geçit töreni büyük alkış topladı Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna'nın askeri araç üzerinden halkı selamlamasının ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kutlamalar, halk oyunları ekibinin sahnelediği gösteriler ve tören birliklerinin geçişiyle son buldu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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