Denizli'de geleneksel halk oyunları gecesi büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de geleneksel halk oyunları gecesi büyük ilgi gördü

Denizli\'de geleneksel halk oyunları gecesi büyük ilgi gördü
15.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Müftü Ahmet Hulusi İlkokulu'nun 11 yıldır düzenlediği Geleneksel Halk Oyunları Gecesi, yoğun katılımla gerçekleşti. Öğrenciler farklı yörelerin oyunlarını sergilerken, veliler büyük alkış topladı. Okul Müdürü etkinliğin kültürel ve eğitsel önemine vurgu yaptı.

Denizli Müftü Ahmet Hulusi İlkokulunda, 2 dün boyunca devam eden Geleneksel Halk Oyunları Geceleri büyük ilgi gördü.

Denizli - Müftü Ahmet Hulusi İlkokulu tarafından 11 yıldır aralıksız düzenlenen Geleneksel Halk Oyunları Gecesi, bu yıl da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. İki gece süren etkinlikte öğrenciler, farklı yörelere ait halk oyunlarını sahneledi. Gecede sahne alan öğrencilerin performansı velilerden büyük alkış aldı. Salonu dolduran velilerin yoğun ilgisi, etkinliğin okul ve aile iş birliğinin güçlü bir örneği olduğunu gösterdi.

Okul Müdürü Ayhan Sürek, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, okulun mevcut imkanlarıyla öğrencilere kendilerini rahatça ifade edebilecekleri uygun ortamlar sunmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Sürek, "Öğrencilerimizin sahnede özgüvenle yer alması, hem onların kişisel gelişimi hem de velilerimizin memnuniyeti açısından bizi mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler, okul-aile iletişiminin canlı tutulmasına da katkı sağlıyor" dedi.

Etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedefleriyle de örtüştüğüne dikkat çeken Sürek, modelin "erdem-değer-eylem" bütünlüğü içinde öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle yetişmesini amaçladığını hatırlattı. Halk oyunları gecesinin, öğrencilerin kültürel mirası tanıması, takım çalışması becerisi kazanması ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirmesi açısından modelin "köklerden geleceğe" ilkesine hizmet ettiğini ifade etti.

11 yıldır geleneksel hale gelen etkinliğin, öğrenci, öğretmen ve velilerin ortak emeğiyle her yıl daha geniş bir katılımla sürdürüleceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ahmet Hulusi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Denizli, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de geleneksel halk oyunları gecesi büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki korkunç kaza kamerada Bir anda alev topuna döndü İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Antalya’daki aile faciasında kahreden detaylar Geriye 3 çocuk kaldı Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Alanya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

10:51
Dünya Kupası’nda gözyaşları 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
Dünya Kupası'nda gözyaşları! 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:21
Mutabakat zaptı basına sızdı İşte anlaşmada yer alan 14 madde
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 11:14:51. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de geleneksel halk oyunları gecesi büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.