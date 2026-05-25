Binlerce yıllık Anadolu geleneği \'Yağmur Gelini\' Denizli\'de yaşatıldı

25.05.2026 09:59  Güncelleme: 10:00
Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen 2. Dağmarmara Yağmur Gelini, Kekik ve Doğa Şenliği, Anadolu'nun kadim yağmur duası ritüelini yaşatırken bölgenin kekik üretim gücünü ve kültürel mirasını gözler önüne serdi. Şenlikte halk oyunları, doğa yürüyüşü ve üreticiye destek mesajları öne çıktı.

Denizli'de düzenlenen 2. Dağmarmara Yağmur Gelini, Kekik ve Doğa Şenliği, Anadolu'nun köklü yağmur duası ritüellerini yeniden yaşatırken, dünyanın en kaliteli kekiklerinden birinin yetiştiği bölgenin üretim gücünü de gözler önüne serdi. 'Yağmur Gelini' manileri, kekik tarlalarının kokusu, halk oyunları ve üreticiye verilen destek mesajları şenliğe damga vurdu.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dağmarmara Mahallesi'nde düzenlenen "2. Dağmarmara Yağmur Gelini, Kekik ve Doğa Şenliği", bölgenin kültürel mirasını ve tarımsal zenginliğini aynı çatı altında buluşturdu. Şenliğe Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, çevre ilçelerin belediye başkanları, kekik alımı yapan firmaların temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, katılımcılar Dağmarmara'nın kekik kokulu yamaçlarında doğayla iç içe vakit geçirdi. Ardından mahalle meydanında kurulan alanda vatandaşlara yemek ikram edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çocuk Halk Dansları Topluluğu ile Tavas Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin sahne performansları büyük alkış aldı. Şenlikte Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve katılımcı belediye başkanlarının oynadıkları yöresel oyunlar, davetliler ve mahalle sakinleri tarafından alkışlandı.

"Türkiye'deki kekiğin büyük bölümü bu topraklardan çıkıyor"

Dağmarmara ve çevresinin Türkiye'deki kekik üretimindeki stratejik önemine dikkat çeken Dağmarmara Muhtarı Hüseyin Ünal ise kekiğin bölge insanı için yalnızca ekonomik bir ürün olmadığını belirterek, "Çal'da üzüm neyse bu bölgede de kekik odur. Türkiye'de üretilen kekiğin çok büyük bölümü bu coğrafyada yetişiyor. Bu ürün sadece tarım değil, aynı zamanda halkın emeği, alın teri ve geçim kaynağıdır. Üreticinin kazandığı, emeğinin karşılığını aldığı bir düzen için çalışıyoruz. Kekik kokan bu topraklar bizim için bir yaşam mücadelesidir. Bu köy üretir, çalışır ve asla geri durmaz. Buradaki birliktelik, üreticinin ayakta kalma mücadelesinin göstergesidir" diye konuştu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da kekiğin dünya üretimindeki payına dikkat çekerek, Dağmarmara'nın düzenlediği bu etkinliğin bölge tanıtımı açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Üreticinin en büyük sorununun fiyat istikrarsızlığı olduğunu ifade eden Başkan Tatık, "Dünyanın kekiği burada üretiliyor ama üretici hala hak ettiği güvenceye sahip değil" dedi.

Binlerce yıllık Anadolu geleneği: Yağmur Gelini

Şenliğin en dikkat çekici bölümü ise Anadolu'nun kadim ritüellerinden biri olan "Yağmur Gelini" geleneğinin yeniden canlandırılması oldu. Yöresel kıyafetler giyen çocuklar, süsledikleri çam dallarıyla protokol masalarını dolaşıp maniler söyleyerek yumurta topladı. Protokol üyeleri ise bereket ve şükür simgesi olarak çocukların başından aşağı su döktü.

Kutluk Geçmişten Geleceğe Dağmarmara Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Hasibe Feza, yağmur gelini ritüelinin Anadolu'da binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatarak, "Geçen yıl başlattığımız bu etkinlik aslında Anadolu'nun çok eski bir kültürel mirası. Araştırmalarımızda Hititler dönemine kadar uzanan kayıtlarla karşılaştık. Bu geleneği yaşatmak, kültürümüzü geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

Şenlikte sahne alan Işıl Koç, Ramazan Ünlü ve Adnan Koparan konserleriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi. Yağmur duasının, Anadolu kültürünün ve kekik üretiminin aynı potada buluştuğu Dağmarmara Şenliği hem bölgenin kültürel hafızasını canlı tuttu hem de üreticinin sesini duyurdu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
