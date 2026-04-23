Denizli Valisi Köşger, makam koltuğunu minik İpek'e devretti
23.04.2026 10:08
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik Makamı'nı İncilipınar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İpek Seyyar'a temsili olarak devretti.

İncilipınar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İpek Seyyar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, okul müdürü Ahmet Fatih Sulubey, anne ve babası ile Denizli Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında temsili vali olarak Valilik makamına oturan Seyyar, büyük bir heyecan ve gurur yaşadı. Geçici olarak makamı devralan İpek Seyyar, tüm halkı içindeki çocuğunun elinden tutarak 23 Nisan kutlamalarına davet ettiği konuşmasında, "Bu güzel günü biz çocuklara armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarına ve bağımsızlık için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Valimiz Yavuz Selim Köşger'e ve kıymetli ekibine bu güzel günde bizleri misafir ettiği için şahsım ailem ve Denizli'nin çocukları adına size çok teşekkür ediyorum. İlelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel çocukları sizler barışın teminatı yarınların mimarlarısınız. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

"Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz"

Vali Yavuz Selim Köşger, valilik koltuğunu devralan İpek Seyyar'ın geleceğin yöneticileri olarak çocukların ülkenin yarınlarında söz sahibi olacağının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu coğrafyada hiç azımsanmayacak bir noktada olduğunu vurgulayan Vali Köşger, "Ecdadımızın, büyüklerimizin bizden öncekilerin yaptıkları fedakarlıklarla bu noktaya geldi. Biz de bu bayrağı genç yöneticilerimize, genç öğretmenlerimize bırakacağız. Hiç gözümüz arkada kalmadan bu bayrak yarışı devam edecek. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
