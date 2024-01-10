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Denizlili Gazeteciler AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Denizlili Gazeteciler AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Denizlili gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve diğer gazeteciler, farklı kategorilerde sunulan fotoğraflara oy verdi.

Denizlili Gazeteciler AA\'nın \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
10.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:52
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Denizlili gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Enkaz", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın Huzurunda", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Denizlispor Basın Sorumlusu Altay Varol, Yeni Olay gazetesi muhabiri Selami Aydın, World Turk Genel Yayın Yönetmeni Adem Erdağı ile emekli gazeteci Yalçın Bağbozan da AA muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği 5 kategoride sunulan 147 fotoğraf arasından seçim yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Denizlili Gazeteciler AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizlili Gazeteciler AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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