Denizlili yazar Hasan Kallimci\'ye büyük vefa

Denizlili büyük yazar Hasan Kallimci kendisi için düzenlenen vefa gecesinde anıldı. Kendisi için hazırlanan belgeseli gözleri yaşlı bir şekilde izleyen Hasan Kallimci, yaşarken böyle anılmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

150 yakın çocuk kitabı olan yazar Hasan Kallimci için vefa gecesi düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Hasan Kallimci'nin ailesi, yakınları, öğrencileri ve kendisini sevenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede Töre-Devlet Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve Hasan Kallimci Belgeselinin yönetmeni Berkan Sözer konuştu.

Hasan Kallimci'nin kıymetini yaşarken bilmenin önemine değinen Sözer, "Vefalı Türkler derler ki Kadirşinas milletler kadri bilinecek adamlar yetiştirirler. Biz e kadri bilinmesi gereken bir adama vefa göstermek için buradayız. Hasan Kallimci'nin Denizli'ye, Türk çocuklarına çok büyük katkıları oldu. O bize yol gösteren, teşvik eden büyüklerimizden biri. Onu yanımızda gördükçe bizler daha çok koşmak istiyoruz. Onu hiç unutturmayacak bir belgesel hazırladık ki tarih ve zaman onu unutturmasın. İyi ki varsın Hasan hocam. Seni tanıdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Vefa gecesinde daha sonra Ozan Nihat söz alarak türküler söyleyip şiirler okudu. Gecede Hasan Kallimci'nin kaleme aldığı Küçük Kardeş isimli tiyatro gösterimi de yapıldı.

Törenin sonuna doğru yönetmenliğinin Berkan Sözer'in yaptığı 'Türk Çocuklarına Adanmış Bir Ömür: Hasan Kallimci' belgeseli geceye katılanlarla buluştu. Gözyaşları içinde izlenen belgeselde Kallimci'nin hayat yolculuğu anlatıldı.

Törenin sonunda ise Denizli'nin Dede Korkutu ödülü olarak Hasan Kallimci'ye Uygur Türklerinin milli kıyafeti olan Çapan ve börk giydirildi. Çok duygulanan Hasan Kallimci, şunları söyledi:

"Öncelikle böylesine bir gece için çok teşekkür ediyorum. 160'a yakın kitap yazdım. Bana diyorlar ki yaz Hasan. Artık gençlerin yazması lazım. Sanat dallarında daha fazla eser vermemiz lazım. Milli duyguları verecek daha çok eser üretmeliyiz. Gençlerin yetişmesi lazım. Ben ümitliyim, ümidimi hiç yitirmedim. Çocuklarımızın milli ve sorumluluk duygularıyla büyümesi için velilere çok iş düşüyor. Bu kitaplarımı onlara emanet ediyorum"

Konuşmaların ardından ömrünü adadığı çocuklar, Hasan Kallimci'ye çiçekler verdi. - DENİZLİ