Depremde etkilen tarihi çarşı hamamı restore edilecek
MALATYA - Malatya kent merkezinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 150 yıllık tarihi çarşı hamamı restore edilecek.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken onlarca kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı. Malatya'nın sembol yapılarından Teze (Yeni) Cami'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kültür varlığı depremde etkilendi.
Depremlerden etkilenen Malatya'daki kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmalarına başlanılan Teze (Yeni) Cami deki çalışmalar sürerken, Yeni Cami yan tarafından bulunan ve camiye gelir olsun diye bin 873 yılında inşa edilen tarihi çarşı hamamının da depremlerde etkilendiği belirlendi.
"Hamam ve cami bölgede tarihi bir doku oluşturuyor"
Yeni camide başlatılan restore çalışmalarının sürdüğünü aktararak çarşı hamamı içinde çalışmalara biran önce başlanılması gerektiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Malatya'da depremden etkilenen kültür varlıklarının tespiti için görevlendirilen Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, " Malatya'nın sembol yapılarından biri Teze (Yeni) Cami .Yeni Camiye gelir olsun diye arşiv kayıtlarında edindiğimiz bilgilere göre bin 873 yılında sonra kayıtlara belediye hahamı olarak geçen yapı inşa edildi. Bu bildiğimiz anlamda taş bir bina soyunmalık kısmı 1956 yılında yenilenmiş. Malatya'nın bir çok meşhur depremi var. Yeni cami öncesi orada olan caminin yıkılması sonucu yapılmıştı. Hamamda camiye gelir olsun diye inşa edilmişti. Son depremlerde hamamda bazı çatlaklar oluştu ama yapı oldukça sağlam ayakta duruyor. Hamamla ilgili bir proje yapıldığına dair bir bilgi edinemedik ancak şöyle bir durum var malum 6 Şubat depremleri çok büyük yıkımlara sebep oldu. Şehir de bir çok kültür varlığı sivil yapılar hasar gördü yıkıldı bir çok insanımızı kayıp ettik. Öncelik sırasın damıydı bana göre değildi ama şimdiden sonra Malatya hamamı gündeme almalı ve yapıyı ayağa kaldırmalıdır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yeni caminin proje ihalesini yaptı şuan sökümler yapılıyor ki mevcut projesi uygulana bilsin. Hem hamam hem cami bölgede tarihi bir doku oluşturuyor. Malum depremler sonrası yeni şehirler oluşurken, eski hafızasını kültür varlıklarını kaybetmemesi gerekiyor eğer bu bağ koparsa geçmişle bağı kopuyor. Bu açıdan hem caminin hem de hamamın restorasyon çalışmalarının birlikte yapılmasında fayda var. Cami de çalışmalar başladı yürüyor hamamın biran önce gündeme alınması lazım. Önce projesi yapılacak bütün bilgi verileri elimizde var zaten ardından da uygulamaya geçilmesinde fayda var"diye konuştu.
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