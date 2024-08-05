Depremde hasar gören bağlama ustası sazlarını yurt içi ve yurt dışına satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Depremde hasar gören bağlama ustası sazlarını yurt içi ve yurt dışına satıyor

Kahramanmaraş'ta depremde evi ve iş yeri hasar gören bağlama ustası Celal Çaçan, köydeki evinin bahçesinde oluşturduğu atölyede ürettiği sazları Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Polonya, Danimarka ve Hollanda'ya da satıyor.

05.08.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki depremlerde iş yeri ağır hasar gören bağlama ustası Celal Çaçan, köydeki evinin bahçesinde oluşturduğu atölyede ürettiği sazları yurt içinin yanı sıra yurt dışına da satıyor.

Depreme Afşin ilçesindeki evinde yakalanan 69 yaşındaki Çaçan'ın evi ve Abdurrahman Nazım Kaynak Caddesi'ndeki iş yerinde ağır hasar oluştu.

Yaşanan felaketin ardından kırsal Yazıköy Mahallesi'ne yerleşen 35 yıllık bağlama ustası Çaçan, yaklaşık 8 ay ayrı kaldığı zanaatını tekrar icra etmek için kolları sıvadı.

Köylülerin de desteğiyle evinin bahçesinde atölye oluşturan Çaçan, çevreden toparladığı ahşapları işleyerek ürettiği ürünleri, Türkiye'nin yanı sıra gurbetçi vatandaşlar aracılığıyla başta Almanya olmak üzere Belçika, Polonya, Danimarka ve Hollanda'ya da satıyor.

Çaçan, AA muhabirine, yaşanan felaketin ardından uzun bir süre ayrı kaldığı zanaatına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Bağlama yapmanın kendisi için adeta bir tutku olduğunu anlatan Çaçan, "İlk denemelerimde de başarılı olacağımı hissettim. İlk yaptığım üç bağlamanın birini Almanya'ya birini Göksun'a birini de Arıtaş'a sattım. Ürünler beğenilince saz yapımına devam ettim. Yaklaşık 35 yıldır bu işi yapmaktayım. Sonrasında Afşin Kaymakamlığının karşısında atölye kurdum. 6 Şubat depreminden sonra Afşin'deki atölyemiz de elden çıktı." diye konuştu.

Felaketin ardından eşi ve çocuklarını da alarak Yazıköy Mahallesi'ne taşınmak zorunda kaldığını aktaran Çaçan, bu süreçte eline geçen ahşap parçaları ile oyalanarak zaman geçirdiğini dile getirdi.

Çaçan, depremden 8 ay sonra kendisine gelebildiğini ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle yeniden atölye kurduğunu belirterek, "Tüm günler olmasa da boş zamanlarda yine bağlama yapmaya devam ediyorum. En azından haftada bir bağlama çıkarmaya çalışıyorum. Yaz başlangıcında 25 saz ürettim. Bölgemizde maalesef bu işi yapan kalmadı. Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Kahramanmaraş ve Türkoğlu bölgesinde hemen hemen bağlama satışlarını ben yapmaktayım." ifadelerini kullandı.

"Çırak bulup yetiştiremiyoruz"

Bağlama yapım ve çeşitlerini anlatan Çaçan, makine ve ekipman kurabilecek bir ortam olmadığı için kısıtlı imkanlarla üretim yapabildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ortalama el oyması bir saz yapımı, bir ile üç gün aralığında sürmektedir. Oyma sazın süresi yaprak saza göre daha uzun. Oyma sazı belirli aralıklarla içini oyup içini ıslatmak gerekir. Kuruma süresi bir veya iki ay sürebilir. Oyma sazın sırrı ise bekleme süresinde. Bağlama yapımı üzerine bir şeyler söylemek gerekirse, çırak yok. Daha doğrusu bunu yapmak isteyen kişi sayısı çok az. Bu işi hobi olarak yapmak isteyenler var. Maalesef bu da bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Çırak bulup yetiştiremiyoruz. Ailelerin de bu konuda teşvikini göremiyoruz. Mahalli idarecilerdeki yöneticiler kurs açabilirler gönüllü olarak destek de verebiliriz."

Kaynak: AA

Danimarka, Hollanda, Polonya, Belçika, Almanya, Türkiye, Bağlama, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Depremde hasar gören bağlama ustası sazlarını yurt içi ve yurt dışına satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde hasar gören bağlama ustası sazlarını yurt içi ve yurt dışına satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement