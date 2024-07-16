Depremde Oğlunu Kaybeden Anne, Çizgi Film Karakterlerine Benzetip Ördüğü Bebekleri Satarak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremde Oğlunu Kaybeden Anne, Çizgi Film Karakterlerine Benzetip Ördüğü Bebekleri Satarak Geçimini Sağlıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde 14 yaşındaki oğlunu kaybeden Hatice Kılıç, evladının sevdiği çizgi film karakterlerine benzetip ördüğü amigurumi bebekleri satarak geçimini sağlıyor. Oğlunun sevdiği çizgi film karakterlerinden bebek yaparak çocukların mutlu olmasına vesile olan Kılıç, bu işi yaparak hem afetin etkisinden uzaklaşıyor hem de kazanç elde ediyor.

16.07.2024 12:53
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde 14 yaşındaki oğlunu kaybeden Hatice Kılıç, evladının sevdiği çizgi film karakterlerine benzetip ördüğü amigurumi bebekleri satarak geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinde yakalanan 37 yaşındaki Kılıç, oğlu Fikret ile yıkılan 5 katlı binanın enkazında kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla Kılıç 40'ıncı saatte yaralı kurtarıldı, çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Tedavisinin ardından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki Sakarya Konteyner Kenti'nde kalmaya başlayan Hatice Kılıç, sol kolunda kalıcı hasar oluşması nedeniyle çalışamadı.

Kılıç, konteyner kentteki komşusundan görüp acısını hafifletmek için başladığı amigurumi bebek yapımında kendini geliştirdi.

Oğlunun sevdiği çizgi film karakterlerine benzetip ördüğü bebekler, çevresindekiler tarafından beğenilen Kılıç, bunun üzerine ürünlerin satışına başladı.

Hayali avukat olmaktı

Hatice Kılıç, AA muhabirine, deprem nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Oğlunu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadığını dile getiren Kılıç, "Fikret karate sporcusuydu ve yarışmalarda Türkiye ikincisi olmuştu. Sevilen, parmakla gösterilen bir çocuktu. Yaşasaydı Liselere Geçiş Sistemi sınavında tam puan almayı hedefliyor, avukat olmayı istiyordu. Rabb'im nasip etmedi." dedi.

Kılıç, ördüğü bebeklerle hem afetin etkisinden uzaklaştığını hem de kazanç elde ettiğini anlattı.

"Çocuklara uyku arkadaşı hazırlıyorum"

Evladının, "Kral Şakir", "Bugs Bunny" ve "Niloya" çizgi film karakterlerini sevdiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 aydır bu işi sürdürüyor, çocuklara uyku arkadaşı hazırlıyorum. Oğlum hep çizgi film izlerdi ama ben karakterlerin isimlerini bilmezdim. Depremden sonra isimlerini öğrenmeye başladım. Oğlumun sevdiği karakterlerden bebek yaparak çocukların mutlu olmasına vesile olmak istiyorum. Keşke bu işi eskiden bilseydim, oğluma da örseydim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Depremde Oğlunu Kaybeden Anne, Çizgi Film Karakterlerine Benzetip Ördüğü Bebekleri Satarak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde Oğlunu Kaybeden Anne, Çizgi Film Karakterlerine Benzetip Ördüğü Bebekleri Satarak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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