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Depremin yaralarını şiirle sarıyorlar

Kahramanmaraş'ta bir araya gelen yazarlar, depremin yaralarını edebiyat ve şiirle sarıyor. Bir grup yazar, depremden sonra yaralarını şiirle sararak edebiyat çatısı altında toplanmaya devam ediyor.

22.01.2024 - 09:12,  Güncelleme: 09:17
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Depremin yaralarını şiirle sarıyorlar

Kahramanmaraş'ta bir araya gelen yazarlar, "Yaralarımızı şiirlerle sardık, yazılarımızla sardık, samimiyetimizle sardık"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası bir grup yazar ve okur, depremin yaralarını edebiyat ve şiirle sarıyor.

Kahramanmaraş'ta bir grup yazar, depremden sonra yaralarını şiirle sararak edebiyat çatısı altında toplanmaya devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi onuncu köyün yolcuları kitap kafede bir araya gelen edebiyat topluluğu, deprem sonrasında da bağlarının kopmadığını, çok zor şartlarda da olsa yayına devam edip bir araya geldiklerini söyledi.

Yaralarımızı birlikte sarmaya başladık diyen 17 yaşındaki Beyza Boru, "Biz bugün edebiyatın başkenti dergisi olarak bir toplantı gerçekleştirdik. Şiirler okuduk, belli bir konu hakkında konuştuk ve bir araya geldik. Edebiyatın başkenti deprem öncesi ve deprem sonrası aktif bir şekilde çalışan gayet güzel bir dergi. Depremden sonra bağlarımızın kopmasından çok korkmuştum. Ama bizleri edebiyat çatısı altında toplamayı başardılar. ve yaralarımızı birlikte sarmaya başladık. Şiirlerle sardık, yazılarımızla sardık, samimiyetimizle sardık. Çok güzel bir toplantıya geride bıraktık. Burası ikinci bir ailem oldu" dedi.

Kahramanmaraş'ta genç kuşakların elinden tutarak, onların meydana getirdiği eserleri yayınlayarak daha çok okuyucuya ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Murat Zencir ise," Edebiyatın başkenti dergisi olarak 2023 yılını değerlendirerek,2024 yılında neler yapabileceğimizi konuşmak için bir araya geldik. Özellikle Kahramanmaraş'ta genç kuşak kardeşlerimizin elinden tutmak, onların meydana getirdiği eserleri yayınlayarak daha çok okuyucuya ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremi sonrasında da ara vermeyerek devam ettik. Çok zor şartlarda da olsa yayınımızı sürdürdük. Basılı olarak eserimiz bulunmuyor. İnternet ortamından yayınlarımızı yapıyoruz. Her iki evden birinin şair ve yazar olarak çıktığı Kahramanmaraş'tan Yedi Güzel Adamı her zaman baş tacı etmiş, etmeye de devam ediyoruz. Ancak biz inanıyoruz ki, Yedi Güzel Adam'ın arkasına sığınmaktan ziyade, içimizdeki daha güzel 7, 70 yada 70 bin insanı kanıtlamak amacıyla yola çıktık ve bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

Depremin yaralarını şiirle sarıyorlar
Kaynak: İHA
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