Depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatıyor

Hatay'da depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Nebil Muratoğlu, depremlerde evini ve mesleği öğrendiği dedesinden kalma ekmek teknesini kaybettikten sonra Antalya'ya taşındı ancak mesleğinden ve memleketinden ayrı kalamayarak Hatay'a geri döndü. Yangın riski nedeniyle prefabrik çarşılarda iş yeri bulamayan Muratoğlu, kendi çabasıyla 9 metrekarelik bir iş yeri inşa etti ve bu yıl ocak ayından itibaren yeniden hizmet vermeye başladı. Muratoğlu, mesleğini sürdürerek moral bulduğunu ve öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu belirtti.

07.07.2024 11:03
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Hatay'da depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nebil Muratoğlu'nun dedesinden kalma iş yeri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Depremlerde 15 yakınını, evini ve mesleği öğrendiği dedesinden kalma yaklaşık 150 yıllık ekmek teknesini kaybeden Muratoğlu, afetin ardından Antalya'ya taşındı.

Mesleğinden ve memleketinden ayrı kalmaya dayanamayan Muratoğlu, yeniden Hatay'a dönerek bir ev kiraladı.

Dede mesleği kalaycılığı yaşatmak için çalışmalar yapmaya karar veren Muratoğlu, yangın riski nedeniyle prefabrik çarşılarda iş yeri alamadı.

Muratoğlu, bunun üzerine Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bir tanıdığının boş olan arazisine iş yeri yapmaya karar verdi.

Kendi çabasıyla 9 metrekarelik yeni bir ekmek teknesi yapan Muratoğlu, bu yıl ocak ayından itibaren hemşehrilerine yeniden hizmet vermeye başladı.

"Sağlığım el verdiğince mesleği sürdüreceğim"

Nebil Muratoğlu, AA muhabirine, mesleğini sürdürerek moral bulduğunu söyledi.

Dede mesleğinin son temsilcisi olduğunu anlatan Muratoğlu, "Maalesef kimseyi mesleğe ayarlayamadık. Bir oğlum var, o da okumak istedi ve kendi mesleğinin peşine koştu. Gittiği yere kadar, sağlığım el verdiğince nereye kadar giderse bu mesleği sürdüreceğim." diye konuştu.

Muratoğlu, özellikle sıcak havalarda ateş karşısında çalışmanın zor olduğunu dile getirdi.

Her şeye rağmen dede mesleğini sevdiğini ve ölene kadar sürdüreceğini belirten Muratoğlu, öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Antalya, Ekmek, Hatay, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatıyor - Son Dakika
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