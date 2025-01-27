Depremzede Aileye Yeni Yuva Müjdesi

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Hatay'da evlerinin depremde yıkılması nedeniyle annelerini kaybeden, babaları da engelli kalan 13 yaşındaki Vahide Haddur ve 3 kardeşi, Ülkem Okuyor Derneği öncülüğünde yaptırılan yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor.

Haddur ailesinin yaşadığı merkez Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'ndeki 4 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

Vahide ile ağabeyi Sedat (15), kardeşleri Yusuf (12) ve Duru'nun (8) kurtulduğu enkazda anne Zehra yaşamını yitirdi, sağ bacağından yaralanan baba Serdar Haddur ise tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

Aile, afetin ardından evlerinin enkazının kaldırıldığı alana kurulan konteynerde yaşamaya başladı.

Annesinin ölümü sonrasında babası ve kardeşleriyle daha yakından ilgilenen 13 yaşındaki Vahide, kentte depremzedeler için kitap dağıtan Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul ile tanıştı.

Genç kızın ailesi için ev hayali kurduğunu öğrenen Ertuğrul, derneğin sosyal medya hesaplarından yardımseverlere çağrıda bulundu.

Vatandaşların bağışlarıyla proje için gerekli bedeli toplayan dernek, konteynerin yerine 2 katlı evin inşasına başladı.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan evin anahtarı, 29 Ocak'ta aileye teslim edilecek.

"Bence bu evi yapmaları için Havva ablayı annem gönderdi"

Vahide Haddur, AA muhabirine, yeni yuvalarına kavuşacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Konteynerde kurduğu hayalleri evinde gerçeğe dönüştüreceğini belirten Haddur, "Yeni evimiz için çok heyecanlıyım. İlk başta kendime oda, daha sonra da mutfakta tatlı yapacağım. Sadece evim, içinde de huzurumuz olsun istiyorum. Kardeşlerim ve babamla güzel tatlılar, yemekler yiyelim, güzel hayatımız olsun istiyorum." dedi.

Haddur, Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Ertuğrul ve bağışçılara teşekkür etti.

Ertuğrul'u yakını gibi gördüğünü dile getiren Haddur, "Kimse annem gibi olamaz ama Havva ablayı annem kadar seviyorum. Annem bizi görse çok mutlu olurdu. Bence bu evi yapmaları için Havva ablayı annem gönderdi ve bizi tek bırakmadı." diye konuştu.

Baba Serdar Haddur da çocuklarıyla sıcak bir eve sahip olacakları için heyecanlı olduğunu anlattı.

"Vahide'nin bundan sonraki hayatının daha güzel olabilmesi için planlama yaptık"

Dernek Başkanı Ertuğrul ise kitap dağıtımı sırasında tanıştığı Vahide'nin ailesini ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vahide, depremden sonra evin annesi rolünü üstlenmişti ve kardeşleri ile engelli kalan babasının yükünü sırtına almıştı. Ev koşulları iyi değildi. Yaşam koşullarını düzelterek sırtındaki yükü hafifletmemiz gerekiyordu. Herkes 50-100 lira destek sağlayarak evin yapımına katkıda bulundu. Sahada önce arsa sürecini organize ettik sonra da evin inşaatına başladık. Vahide'nin bundan sonraki hayatının daha güzel ve umut dolu olabilmesi için planlama yaptık."