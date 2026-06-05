Dervişoğlu Mut'ta Festivalde Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu Mut'ta Festivalde Konuştu

Dervişoğlu Mut\'ta Festivalde Konuştu
05.06.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mersin Mut'taki festivalde kültür köprülerine dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Dervişoğlu, Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, festivallerin hem geçmişten günümüze hem de günümüzden geleceğe kültür köprüleri oluşturduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de yaşananlara yaklaşımından dolayı kendisine ve partisine teşekkür ettiğini belirten Dervişoğlu, tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirdiğini ifade etti.

Dervişoğlu, milletin birliğini, vatanın bütünlüğünü, demokrasiyi, hukuku ve adaleti çiğnetmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Siyaseten istifade edilebilecek alanlar bulduk diye o alanları doldurmaya çalışan bir siyasi üslubun mümessili olmayacağız. Farklı fikirlerden olan insanların fikir ayrılıklarını derinleştirerek bundan siyaseten nemalanmaya kalkışmayacağız. 'Hepimiz aynı gemideyiz' diye nutuk atar dururuz. Hepimiz aynı gemideyiz, elhak doğrudur ama unutmayın, aynı denizdeyiz ve deniz Türk milletidir, deniz Türk vatanıdır, deniz Türk bayrağıdır."

Dervişoğlu, siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil rakibi olduğunu, bu rekabetin de milletin iradesine müracaat edilerek sonuçlandırıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin, her çalkantının içinden çıkmaya muktedir bir demokrasi birikimine sahip olduğunu anlatan Dervişoğlu, her zaman hakkın, hukukun, adaletin, eşitliğin ve kardeşliğin yanında durma iradesini sergileyeceğini kaydetti.

CHP Mersin milletvekilleri Talat Dinçer ve Gülcan Kış, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'ın da konuşma yaptığı festivalde halk oyunları gösterisi yapıldı, yarışmalar düzenlendi.

Daha sonra Mut Belediyesini ziyaret eden Dervişoğlu, Belediye Başkanı Murat Orhan ile basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Karacaoğlan, Demokrasi, İYİ Parti, Politika, Mersin, Mut, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dervişoğlu Mut'ta Festivalde Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara konseri iptal edildi İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 18:22:37. #7.12#
SON DAKİKA: Dervişoğlu Mut'ta Festivalde Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.