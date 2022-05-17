Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

17.05.2022 22:51
Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Cimri" adlı tiyatro oyunuyla perdelerini açtı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Cimri" adlı tiyatro oyunuyla perdelerini açtı.

Sanatın ortak rengini seyirciyle buluşturan festival, Haşim İşcan Kültür Merkezi tiyatro sahnesinde sanatseverleri ağırladı.

Fransız oyun yazarı Jean Baptiste Poquelin Moliere'in sevilen eseri "Cimri" oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Osman Uzgören, kostüm tasarımı Funda Karasaç, müzikleri ise Kemal Günüç tarafından yapıldı.

Festival kapsamında Kosova Sanat Tiyatrosu "Parkta Güzel Bir Gün", Antalya Devlet Tiyatrosu "Tersine Dünya", İtalya Koreja Tiyatrosu "Heroides-Kadın Kahramanların Aşk Mektupları", İzmir Devlet Tiyatrosu "Oyuncu- Ben Feuerbach", Gürcistan Iliauni Tiyatrosu "Marat/Sade", Ankara Devlet Tiyatrosu "Siyahlı Kadın (Bir Hayalet Oyunu)", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Sersemler Evi" ve Konya Devlet Tiyatrosu "Işıltılı Haşerat", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Profesyonel" oyunu ile sanatseverlerle buluşacak.

Festival 28 Mayıs'ta sona erecek.

Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
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Kaynak: AA

Uluslararası Tiyatro Festivali, Devlet Tiyatroları, Antalya, Tiyatro, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika
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