Devlet Tiyatrolarının yaz projeleri perdelerini açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Devlet Tiyatrolarının yaz projeleri perdelerini açıyor

12.06.2022 16:29
Devlet Tiyatrolarının yaz projeleri perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yaz ayları için hayata geçirdiği, "Açık Hava Yaz Oyunları", Nöbetçi Tiyatro ile Ankara'da, Kamyon Tiyatro projesi ile de Karadeniz'de perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yaz ayları için hayata geçirdiği, "Açık Hava Yaz Oyunları", Nöbetçi Tiyatro ile Ankara'da, Kamyon Tiyatro projesi ile de Karadeniz'de perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı oyunlar ile tiyatroseverleri ağırlayacak Devlet Tiyatroları Açık Hava Yaz Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Müzikhaller" adlı oyunla, 14 Haziran Salı günü Ankara Devlet Tiyatrosu Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde başlayacak.

Süpervizörlüğünü Mine Tüfekçioğlu ve Elif Erdal'ın, yönetmenliğini Can Şıkyıldız'ın yaptığı oyun, 14-15 Haziran'da seyircisiyle bir araya gelecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Periferi", Nöbetçi Tiyatro projesiyle 17 ve 18 Haziranda Küçük Tiyatro'da, Açık Hava Yaz Etkinlikleri projesiyle 23, 24 ve 25 Haziranda Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Pembe Akgün'ün yazdığı ve Betül Feyizoğlu Gökçer'in yönettiği oyunda, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da göçebe olarak yaşayan bir çingene obasının hikayesi anlatılıyor.

Ahmet Metin Önel'in yazdığı, Ali Meriç'in yönetmenliğini yaptığı, Koray Karaca'nın rol aldığı, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Eyvah Nadir" adlı oyun ise 24 ve 25 Haziran'da Küçük Tiyatro'da sahnelenecek. Dünden bugüne insanoğlunun mücadele öyküsünün ele alındığı tek perdelik oyunda, yaşamda değişmeden, bükülmeden, dik durarak ayakta kalanların trajikomik öyküsü aktarılıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Binbir Gece Masalları" adlı oyun 30 Haziran ve 1, 2 Temmuz'da Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Christian Grau-Stef'in uyarladığı, Doğan Ertener ve Fatoş Urgancı'nın çevirdiği ve Funda Mete'nin yönettiği tek perdelik oyun, Hükümdar Şehriyar'ın gözünden Şehrazat'ın anlattığı masalları konu alıyor.

Perdeler Karadeniz'de "Kamyon Tiyatrosu" ile açılacak

"Açık Hava Yaz Oyunları", Kamyon Tiyatro projesi ile de Karadeniz'de perdelerini açacak. Bu doğrultuda, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında", Antalya Devlet Tiyatrosunun "Herkes İçin Keloğlan", Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Meg ve Mog" adlı çocuk oyunları ile gençlik oyunu "Zafer Adımları", 16 Haziran-17 Ağustos arasında sanatseverlerle buluşacak.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı, "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununda, meddah rolünde Sezai Yılmaz yer alıyor.

Özlem Lale'nin kaleme aldığı "Herkes İçin Keloğlan" adlı oyun ise Sabri Özmener tarafından yönetiliyor.

Gökhan Erarslan'ın yazdığı, Mümtaz Aydoğan Mengi'nin yönettiği "Zafer Adımları"nda, 1915 Çanakkale Zaferi'nde her siperde ayrı bir destan başlatan, kahraman Türk askerlerinin unutulmaz mücadelesi ele alınıyor.

David Wood'un yazıp, Deniz Erbaş'ın çevirdiği, Mümtaz Aydoğan Mengi'nin yönettiği "Meg ve Mog" isimli oyunda ise dostluk, iyilik ve yardımlaşma, küçük sakar cadı Meg, Mog ve Baykuş'un maceralarıyla anlatıyor.

Programlarla ilgili detaylı bilgiye "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
500
Başkan Alim Işık, çalışmaları yerinde inceledi, projeleri hakkında bilgiler verdi Başkan Alim Işık, çalışmaları yerinde inceledi, projeleri hakkında bilgiler verdi Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı Battalgazi ilçesindeki sulama suyu projeleri masaya yatırıldı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cezayir'de - Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun açıklaması Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cezayir'de - Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun açıklaması
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatrolarının yaz projeleri perdelerini açıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
14:56 Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım
14:52 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "sel baskını" bilançosu: Son 4 günde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 166 kişi mahsur kaldı
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 16:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: Devlet Tiyatrolarının yaz projeleri perdelerini açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement