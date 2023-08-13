Devlet Tiyatrosu'na atanan Tamer Karadağlı yıllar önce girdiği sınavı kazanamamış - Son Dakika
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Devlet Tiyatrosu'na atanan Tamer Karadağlı yıllar önce girdiği sınavı kazanamamış

Son Güncelleme: 13.08.2023 15:32

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı'nın yıllar önce Devlet Tiyatroları'na girebilmek için sınava girdiği ancak başarısız olduğu ortaya çıktı.

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tamer Karadağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Ünlü isimleri ikiye bölen atama kararıyla ilgili konuşan usta oyuncu Yücel Erten, Karadağlı'nın yıllar önce Devlet Tiyatrosu'na girebilmek için sınava girdiği ancak kazanamadığını söyledi.

"120 KİŞİ ARASINA GİREMEMİŞTİ"

Karadağlı'nın yeni göreviyle ilgili Birgün'e konuşan oyuncu Yücel Erten, şunları söyledi: "Bence de bu atama uygun düşmemiştir. Yanlış hatırlamıyorsam; bir dönemde Devlet Tiyatroları'na sınavla 120 sanatçı almıştık. Adı geçen kişi, o 120 kişi arasına girememişti. Tiyatro sanatı ile pek de ilgisi olmadığı halde, şimdi zembille tepeden inmesi, anlaşılır gibi değildir. Ama çok önemli de değildir."

Devlet Tiyatrosu'na atanan Tamer Karadağlı yıllar önce girdiği sınavı kazanamamış

"DEĞİŞİME AYAK DİRENDİ"

"Asıl önemli olan, Devlet Tiyatroları sanatçı ve çalışanlarının, on yıllardır bir camia olarak, değişime ayak diremiş olmaları, böyle bir hayata sürüklenmeye razı olmaları, boyun eğmiş olmalarıdır. Dönüp geldiğimiz durum: Her toplum, layık olduğu biçimde yönetilir…"

Devlet Tiyatrosu'na atanan Tamer Karadağlı yıllar önce girdiği sınavı kazanamamış
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Tamer Karadağlı, 3. Sayfa, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatrosu'na atanan Tamer Karadağlı yıllar önce girdiği sınavı kazanamamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Tiyatrosu'na atanan Tamer Karadağlı yıllar önce girdiği sınavı kazanamamış - Son Dakika
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