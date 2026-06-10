Deyre Defilesi: Geçmişin İzleri - Son Dakika
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Deyre Defilesi: Geçmişin İzleri

Deyre Defilesi: Geçmişin İzleri
10.06.2026 10:16
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Denizli'de geleneksel kıyafetlerin hikayeleriyle sahneye taşındığı 'Deyre' defilesi büyük ilgi gördü.

Denizli'de geleneksel kıyafetlerin hikayeleriyle birlikte sahneye taşındığı "Sandıkta Bekleyen Sessiz Tanık: Deyre" defilesi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Denizli'de kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen "Sandıkta Bekleyen Sessiz Tanık: Deyre" adlı özel defile, büyük ilgi ve beğeniyle gerçekleştirildi. Yıllardır sandıklarda özenle korunan, geçmişin izlerini taşıyan geleneksel "deyreler", özel bir koreografi ve anlatımla sahneye taşınırken, izleyiciler adeta zamanda yolculuğa çıktı. Her biri farklı bir yaşam öyküsünü, aile hafızasını ve kültürel değeri temsil eden kıyafetler, özgün dokuları korunarak modern bir sunumla tanıtıldı.

Defile boyunca yalnızca geleneksel kıyafetler değil, bu kıyafetlerin taşıdığı kültürel hafıza ve yaşam hikayeleri de ziyaretçilerle paylaşıldı. Anadolu'nun farklı dönemlerine ait izler taşıyan deyreler, estetik görünümlerinin yanı sıra geçmiş kuşakların yaşam biçimlerini ve toplumsal değerlerini de günümüze taşıdı. Müzik, anlatım ve görsel sunumlarla desteklenen program, kültürel belleğin korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

Programda konuşan araştırmacı-yazar Hüma Zeybek, Anadolu'nun kadim kültürlerinin korunmasının önemine dikkat çekti. Denizli'nin tarih boyunca farklı kültürel birikimlere ev sahipliği yaptığını belirten Zeybek, geleneksel değerlerin yaşatılmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Kültürel mirasın yalnızca geçmişe ait bir hatıra olmadığını vurgulayan Zeybek, bu değerlerin sanat ve kültür etkinlikleri aracılığıyla yeni nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Geleneksel kıyafetlerin yalnızca birer giysi değil, aynı zamanda bir dönemin yaşam biçimini ve toplumsal hafızasını temsil ettiğini ortaya koyan "Deyre" defilesi, Denizli'nin kültür ve sanat yaşamına farklı bir soluk getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Deyre Defilesi: Geçmişin İzleri - Son Dakika

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