Diagoras'ın Piramit Mezarı Gece Aydınlatmasıyla Ziyarete Açık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diagoras'ın Piramit Mezarı Gece Aydınlatmasıyla Ziyarete Açık

Diagoras\'ın Piramit Mezarı Gece Aydınlatmasıyla Ziyarete Açık
05.06.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris'inde Diagoras'ın Piramit Mezarı, yeni aydınlatma sistemiyle gece ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Turgut Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'de günümüze sağlam ulaşabilmiş tek piramit çatılı anıt mezar olarak bilinen Diagoras'ın Piramit Mezarı, tamamlanan aydınlatma çalışmalarıyla gece saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlamaya hazır hale geldi.

Marmaris Ticaret Odası'nın destekleriyle, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izni ve Marmaris Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yürütülen koruma ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında tarihi yapı gece aydınlatmalarıyla görünür hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında mezar çevresinde yürüyüş güzergahları oluşturulurken, seyir alanları düzenlendi ve koruma tedbirleri artırıldı. Yapılan düzenlemelerle ziyaretçilerin tarihi yapıyı daha güvenli ve konforlu şekilde gezebilmesi hedeflendi.

Yüzyıllardır ayakta kalarak günümüze ulaşan Diagoras'ın Piramit Mezarı, yeni aydınlatma sistemi sayesinde gün batımının ardından da etkileyici görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tarihi yapı, Turgut'un doğal güzellikleriyle bütünleşen silueti ve kültürel değeriyle Marmaris'in önemli mirasları arasında yer almayı sürdürüyor.

Tarihi ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Marmaris Müze Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, bilimsel danışman Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve çalışma ekibine katkılarından dolayı teşekkür edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Marmaris, Turizm, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diagoras'ın Piramit Mezarı Gece Aydınlatmasıyla Ziyarete Açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:28:54. #7.12#
SON DAKİKA: Diagoras'ın Piramit Mezarı Gece Aydınlatmasıyla Ziyarete Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.