Dicle Festivali'nde 10 Film Ödül Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dicle Festivali'nde 10 Film Ödül Aldı

Diyarbakır'da düzenlenen 2. Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali'nde 10 filme ödül verildi.

03.11.2024 22:17
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Uluslararası 2. Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali'nde 10 filme ödül verildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Uluslararası 2. Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivalinde finale kalan filmlerde ödüller sahibini buldu.

Bu yıl 2'.si düzenlenen festivale 116 ülkeden 3 bin 64 film için başvuru yapıldı. 9 aylık film elemelerinden sonra finalistler belli oldu. Finale kalan 24 film iki gün gösterildi, söyleşiler yapıldı.

Bugün söyleşilerin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı ve ilk üçe giren filmler gösterilip plaketler takdim edildi.

Paydaş kurum olarak festivale katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfettin Arda Öztürkcan, bu sene 2.'sini düzenledikleri festivalde geçen yıl 64 ülkeden bine yakın kısa filme rağmen bu yıl 116 ülkeden 3 bin 64 film olduğunu söyledi.

Dün ve bugün finaller başladığını belirten Öztürkcan, "12 üniversiteden jüri üyelerimizi belirledik. Şu an final ve ödül töreni öncesinde finalde kazananları belirleyeceğimiz, finali sonlandıracağımız gündeyiz. Bunu geliştirmek istiyoruz. Gelecek yıl 3'üncüsü ile Diyarbakır ve çevresinde bulunan illere, sinemaseverlere geçmek istiyoruz. Üniversitelerin topluma hizmet etme konusunda daha değerler üretebileceği bir çalışma ortamı oluşturup bunu yaymaya çalışarak bu son finali de tamamlamak istiyoruz" dedi.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve Festival Direktörü Öğr .Gör. Ahmet Bikiç, festivalin 2.'sini yaptıklarını hatırlatarak, 9 aylık film elemesinden sonra finalistlerin belli olduğunu ifade etti.

Finale kalan 24 filmin iki gündür gösterildiğini belirten Bikiç, "Gösterimlerle birlikte söyleşilerimiz var. Gelen konuklar ve sektör temsilcileriyle bir söyleşi yapılıyor. Dün gelen oyunlarımız vardı. Ardından televizyon temsilcilerinden katılımcılar oldu. Festival derken sadece film gösterimi ile ilgili değil, festivalin amacı genç sinemacıları sektör duayenleriyle buluşturmak. Bizlerinde amacı onları burada bir araya getirmek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dicle Festivali'nde 10 Film Ödül Aldı - Son Dakika

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