Dicle Gençlik Kampı'nda Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika
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Dicle Gençlik Kampı'nda Etkinlikler Devam Ediyor

Dicle Gençlik Kampı\'nda Etkinlikler Devam Ediyor
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Kaymakam Atış, gençlerle bir araya gelerek kamp etkinliklerini ve gençlerin gelişimini destekledi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kral Kızı Barajı yanındaki Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, gençlik kampında spor, kültürel ve eğitsel faaliyetlere katılan gençleri ziyaret etti. Kampta incelemelerde bulunan Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yürütülen çalışmalar hakkında Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı Müdürü Abdulvahap Ürün'den bilgi aldı.

Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya gelen Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, etkinliklere katıldı. Kaymakam Mustafa Atış, "Baraj manzaralı gençlik kampında hoş vakit geçiren gençlerimizi ziyaret ettik. Gençlerimiz burada kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri katılarak hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor. Güvenli, kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçiren gençlerimiz, kendileri için güzel bir anı olabilecek kamp deneyimini yaşıyorlar. Güçlü Türkiye'mizin en önemli değerlerinden olan gençlerimiz, her zaman bizim baş tacımızdır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak gençlerimizin yetişmesini, fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesini önemsiyoruz. Burada, geleceği omuzlayacak olan güzide gençlerimizi ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Kampta stresten, kaygılardan uzak bir şekilde doğayla bütünleşerek, arkadaş ve ekip ruhuyla kaliteli, verimli vakit geçiren gençlerimize daimi başarılar diliyorum. Devlet olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dicle Gençlik Kampı'nda Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika

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