Dicle Kaymamı Atış, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Dicle Kaymamı Atış, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

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Dicle Kaymamı Atış, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
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Diyarbakır’ın Dicle Kaymamı Mustafa Atış, gaziler onuruna düzenlenen yemek programında; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Dicle Kaymamı Mustafa Atış, gaziler onuruna düzenlenen yemek programında; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Gaziler onuruna düzenlenen yemek programına şehit polis memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, piyade er Yusuf Sofioğlu'nun babası Ömer Sofioğlu, er Ekrem Dinç'in babası Hanefi Dinç de katıldı. Kaymakam Mustafa Atış, programda bir araya geldiği şehit yakınları, gazi ve aileleriyle yakından ilgilendi ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Dicle Kaymamı Mustafa Atış, "19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, vatanımız için fedakarlık gösteren gazilerimiz onuruna kaymakamlığımızca yemek programı düzenlendi. Ülkemizin her karış toprağını kahramanca görev yaparak canı pahasına koruyan aziz ve kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz ve bizlere emaneti olan aileleriyle her zaman iftihar ediyoruz. Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güveni için canlarıyla bedel ödeyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız. Bu vesileyle bir kez daha cennet mekan aziz ve kahraman şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Hayatta olan gazilerimiz ile gazi ve şehit ailelerimize sağlıklı ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Yemek TarifiKültür SanatDiyarbakırJandarmaDicleSon Dakika

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