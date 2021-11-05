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Dijital Darağaç'ı indir, müzeyi gez - Son Dakika

Dijital Darağaç'ı indir, müzeyi gez

05.11.2021 11:10
Dijital Darağaç'ı indir, müzeyi gez

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu ve ekibi, İzmir'in sanal ilk modern sanat müzesi olan 'Dijital Darağaç'ı hayata geçirdi.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu ve ekibi, İzmir'in sanal ilk modern sanat müzesi olan 'Dijital Darağaç'ı hayata geçirdi. Sanatseverlerin akıllı telefona indirilebilen mobil uygulama ile gezebildiği müzede, Darağaç Kolektifi'nden 70'e yakın sanatçının eserlerinden oluşan 10 sergi yer alıyor. Pandemiyle birlikte sanal gezi, sanal müze gibi çalışmaların hız kazandığına dikkat çeken Doç. Dr. Varinlioğlu, "Sanal müze ile sanatçılara bağımsız ruhlarını yansıtan bir alan yarattık. Evinizde, iş yerinizde, nerede isterseniz uygulamayı indirip müzeyi gezebilirsiniz" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 'sanata' sanal bir pencere açtı. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu öncülüğünde bir araya gelen 13 kişilik ekip; yazılımından tasarımına, eser seçiminden sanatçılara kadar her şeyiyle sıfırdan yarattıkları bir sanal müze oluşturdu. Proje ekibi çalışmalara, Alsancak Umurbey Mahallesi'nde bulunan ve kar amacı gütmeyen sanatçıların oluşturduğu Darağaç Kolektifi ile iş birliği yaparak başladı. 'Alternatif Sanat Mekanları için Artırılmış Gerçeklik' projesi kapsamında, Darağaç Kolektifi'nin eserleri konu alınarak kontrolsüz ışık, ses ve insan trafiğinin olduğu sokaklarda kullanılmak üzere bir artırılmış gerçeklik tasarımı ve uygulaması geliştirildi.

70 SANATÇI 10 SERGİ

Sanatseverlerin 'Dijital Darağaç' isimli mobil uygulamayı telefonlarına indirerek diledikleri yerde müzeyi gezebileceklerini söyleyen Doç. Dr. Varinlioğlu, "Sokak sanatçıları, bir müzenin ya da galerinin içerisine girmek isteyen insanlar değil. Biz, onların bağımsız ruhlarını yansıtan bir alan yarattık. İzmir'de bu alanda hizmet veren başka alternatif yok. Projenin her aşaması İzmir Ekonomi Üniversitesi desteğiyle hayata geçti. Yaklaşık 6 yıllık birikimin sonucunda ortaya çıkan bu sergide, 3 boyutlu eserleri yine 3 boyutlu olarak görebiliyorsunuz" dedi.PANDEMİ İLGİYİ ARTIRDI

Pandemiyle birlikte sanal gezi, sanal müze çalışmalarına ilginin arttığını ifade eden Doç. Dr. Varinlioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Pek çoğumuz sosyal faaliyetlerden uzak kaldık. Bir sergiyi gönül rahatlığıyla gezmenin mümkün olmadığı günlerden geçtik. Alternatif sanat mekanları için artırılmış gerçeklik kavramı bu yüzden daha çok anlam kazandı. Sanatın verdiği hazzı bu şekilde de deneyimlemek mümkün" diye konuştu.

GÜÇLÜ EKİP KURULDU

Projenin mimarlık bölümü koordinatörlüğünü Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu; bilgisayar mühendisliği bölümü koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Kaya Oğuz ve görsel iletişim tasarımı bölümü koordinatörlüğünü ise Araştırma Görevlisi Doruk Türkmen üstlendi. Projede yer alan diğer isimler ise Furkan Sinan Üğütmen, Nezihe Gökçe Kökcan, Pakize İrem Ercan, Nermin Merve Tokgöz, Gözde Damla Turhan, Kutay Otan, Tuğcan Önbaş, Hakkı Ekmel Ertan, Dünya Kılavuz ve Mehmet Emin Çeşitli oldu.


Dijital Darağaç'ı indir, müzeyi gez
Dijital Darağaç'ı indir, müzeyi gez
Dijital Darağaç'ı indir, müzeyi gez
Dijital Darağaç'ı indir, müzeyi gez
Dijital Darağaç'ı indir, müzeyi gez

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Dijital Darağaç'ı indir, müzeyi gez - Son Dakika


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