Divriği Ulucami'deki Esrarengiz Gölge - Son Dakika
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Kültür Sanat

Divriği Ulucami'deki Esrarengiz Gölge

26.05.2025 18:48
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Sivas'taki 8 asırlık Divriği Ulucami'de Kuran okuyan insan gölgeleri tekrar belirmeye başladı.

Esrarengiz gölgeleri görmek isteyenler 8 asırlık camiye akın etti

Sivas'ta 8 asırlık Divriği Ulucami'nin kapısında her yıl belli dönemlerde ortaya çıkan Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi gözlenmeye başlandı

SİVAS - Sivas'ta 8 asırlık Divriği Ulucami'nin kapısında her yıl belli dönemlerde ortaya çıkan Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi gözlenmeye başlandı.

Türkiye'de UNESCO tarafından tescillenerek koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulucami ve Darüşşifası, 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl ibadet ve ziyaretlere açılmıştı. Yeniden ibadet ve ziyaretlere açıldıktan sonra ziyaretçi akına uğrayan eserde, Batı kapıda (Taç kapı)Mayıs ile Eylül ayları arasında oluşan Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi bu yılda gözlenmeye başladı. İkindi namazından 45 dakika önce kapıda oluşan insan silueti Kuran okurken namaz vakti girince ellerini bağlayarak kıyama duruyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Sivas'a gelen turistler yüzlerce yıldır belli dönemlerde gözlemlenen bu ana şahitlik etti. Kapıda oluşan gölgeyi hayretler içerisinde izleyenler turistler fotoğraf çektirerek caminin mihmandarından hem gölge olayını hem de caminin yüzeyindeki motifler hakkında bilgiler aldılar.

Kimi mucize kimi hesap dedi

Kapıda oluşan insan siluetlerini hayretler içerisinde izlediklerini belirten ziyaretçilerden kimi bunu mucize kimi ise büyük bir hesaplama ürünü olarak değerlendirdi. Ziyaretçiler yaptıkları açıklamada, "Burada olup bu ana şahitlik ettiğimiz için mutluyuz. Bu ancak bir mucize olabilir. Maneviyatı yüksek ve haz veren bir durum.", "Bu hesaplanarak yapılmış bir iştir. Aksi halde bunun kendiliğinden oluşması mümkün değildir." İfadelerine yer verdiler.

Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada eşi benzeri olmayan, yüzeyindeki 10 bine yakın, hiç biri bir diğer motife benzemeyen ve her motifi asimetrik olan eserin cami kısmı Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırıldı. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapının mimarı ise Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Birçok gizemi bünyesinde barındıran caminin en belirgin özelliklerinden biriside mimarının ilk ve son eseri olmasıdır.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Divriği, Unesco, Kültür, Turizm, Sivas, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Divriği Ulucami'deki Esrarengiz Gölge - Son Dakika

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