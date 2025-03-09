Diyarbakır'da 9 Asırlık Mukabele Geleneği

Diyarbakır'da yaklaşık 9 asırlık camide mukabele geleneği yaşatılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki asırlık Selahaddini Eyyubi Camii'nde 9 asırdır mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor.

Ramazan ayında öğle namazı ve ikindi namazı ardından mukabeleye katılanlar, girişindeki kitabeye göre 1185'da inşa edilen camide Hazreti Muhammed'in sünnetine dayanan geleneğe ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor.

Silvan İlçe Müftüsü Murat Demir, Selahaddini Eyyubi Camisinin beş vakit tıklım tıklım olduğunu, özellikle öğlen ve ikindi vakitlerinde daha fazlası doluluk bir oranıyla namazları cemaatle eda ettiklerini söyledi. Caminin çok önemli bir miras olduğunu belirten Demir, "Neredeyse bin yıllık bir geçmişe sahip. Bazı kaynaklarda 1031'de inşa edildiğine dair belgeler vardır. Artuklular döneminde yapıldığına dair 1152 yılında gelen bilgiler vardır. Bundan sonra Eyyubiler döneminde Selahaddini Eyyubi tarafından bir onarımdan geçmiş, zaten camimizin ismi de bu yüzden Selahaddini Eyyubi Camisi olarak ifade edilir, resmi kayıtlarımızda da Selahaddini Eyyubi Camisi olarak geçiyor. Bu tarihlerden itibaren teravih geleneğimiz, mukabele geleneğimizde devam ede gelmektedir. Mukabele geleneğimiz devam ediyor, bizde halen bu mirası, ecdadımızın bize bıraktığı bu mirası devam etmek için gayret gösteriyoruz. Bizim burada mukabele olarak icra ettiğimiz faaliyetimiz günde iki defa. Ramazan ayı boyunca bu faaliyetimizi sürdürüyoruz. Biri öğle vaktinde diğeri ikindi vaktinde olmak üzere mukabele programımızı sürdürüyoruz elhamdülillah, inşallah bu devamda edecektir" dedi.

Esnaf Mustafa Demirer, 850 ile bin yıl arasında ibadete açık olduğunu büyüklerden, atalarından öğrendiklerini dile getirdi. Demirer, "Namazlarımızı, Ramazan'da mukabelelerimizi, teravihlerimizi ve diğer kandil günlerinde dini vazifelerimizi yerine getirmek için bin yıldan fazladır Selahaddini Eyyubi ibadete açık olup devam etmektedir. Bizim temennimiz ise gençlerimizin biz nasıl büyüklerimizden öğrenip de burada mukabelelerimizi okuyarak devam ediyorsak, küçüklerimizde bizden sonraki neslinde bu şeye uyması bizim için önemlidir" diye konuştu.

Vatandaş Ebubekir Genel ise, Kur'an-ı okumak ve anlamak gerekmekte olduğunu söyleyerek, "Kur'an-ı okumak ve anlamaktan kasıt, emirlerini hayatımıza tatbik etmektir. Bu camide yıllardan beridir bende bizzat mukabele geleneğine katılıyorum. Bütün halkımızı da, Silvanlı kardeşlerimizi de bu camide icra edilen mukabele geleneğine davet ediyorum. Özellikle Filistin'in katliamlara uğrayıp, Kudüs'ün esaret altında olan bu dönemde Kudüs Fatihi Selahaddini Eyyubi'nin ismini taşıyan bu camide idrak etmek daha çok feyz vermektedir" diye konuştu.