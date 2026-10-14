Diyarbakır'da Sagopa Kajmer, Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta konser verdi. - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sagopa Kajmer, Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta konser verdi.

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Diyarbakır\'da Sagopa Kajmer, Kültür Yolu Festivali\'nde Nevruz Park\'ta konser verdi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde Sagopa Kajmer, Nevruz Park'ta konser verdi. Alanı dolduran hayranlar, sanatçının 'Affetmem', 'Oldu Olanlar' ve 'İstisnalar Kaideyi Bozmaz' gibi şarkılarına eşlik etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü konser akşamında Sagopa Kajmer, Nevruz Park'ta sahneye çıktı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 10 Ekim'de başlayan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü gününde, Nevruz Park'ta, şarkıcı Sagopa Kajmer konser verdi. Aralarında 'Affetmem', 'Oldu Olanlar' ve 'İstisnalar Kaideyi Bozmaz'ın da olduğu şarkılarını seslendiren Kajmer'e, konser alanını dolduran hayranları da eşlik etti.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen konserler, farklı müzik türlerinden eserler sunan sanatçıların katılımıyla 18 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sagopa Kajmer, Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta konser verdi. - Son Dakika
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