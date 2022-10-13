Diyarbakır haber | Diyarbakır'da paça servisi Burkina Fasolu Bünyamin'in elinden - Son Dakika
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Diyarbakır haber | Diyarbakır'da paça servisi Burkina Fasolu Bünyamin'in elinden

13.10.2022 20:00

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Diyarbakır'da paça servisi Burkina Fasolu Bünyamin'in elinden Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kelle paça restoranında servisler, Burkina Fasolu Bünyamin'in elinden.

Diyarbakır'da paça servisi Burkina Fasolu Bünyamin'in elinden

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kelle paça restoranında servisler, Burkina Fasolu Bünyamin'in elinden.

Kayapınar ilçesinde 30 yıldır paça çorbası ile ünlü Esad Usta olarak bilinen mekanda, kentte üniversite okumaya gelen Burkina Fasolu Bünyamin istihdam edildi. Yaklaşık 1 aydır çalışmaya başlayan Bünyamin, yabancı diliyle de yabancı müşterilere tercümanlık ediyor. İşletme sahibi, Aziz Ekinci, kendileri Bünyamin'e, Bünyamin'in de kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Bir aydır Bünyamin'in kendileriyle çalıştığını hatırlatan Aziz Ekinci, "Burada ilahiyat fakültesinde okuyan bir kardeşimiz. Hem biz ona yardımcı oluyoruz, hem o bize yabancı müşterilerde yabancı dili olduğu için oluyor. Bende onu bir arkadaşım vasıtasıyla ayarladım. Günde 6-7 saat bizimle beraber çalışıyor. Burkina Fasolu, adı Bünyamin" dedi.

"Nerede ise ona köylüleriymiş gibi davranıyorlar"

"Çok temiz, düzgün bir kardeşimiz" diyen Ekinci, "O bize, bizde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diyarbakırlılar ona çok sempati duyuyor. Seviyorlar, nerede ise ona köylüleriymiş gibi davranıyorlar. Çok sıcak bir ilişki var. Daha önce bir iki mekanda görmüştüm, sürekli değildi. Şu anda bildiğim kadarıyla bir bende var. Hatta daha fazla da bulursam alacağım. Bünyamin'in bir iki arkadaşını da almak istedim, ders programları bize uygun değildi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ekinci, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır haber | Diyarbakır'da paça servisi Burkina Fasolu Bünyamin'in elinden - Son Dakika

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