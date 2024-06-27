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Diyarbakır Müzesi 90. yılında 90 bininci ziyaretçisini çiçekle karşıladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Müzesi'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle müzeyi gezmeye gelen 90 bininci ziyaretçi, personeller tarafından çiçekle karşılandı.

Merkez Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi'nde 90. yıl dönümü kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu çerçevede müzeye gelen ve 90 bininci ziyaretçi olan Zübeyde Karaman'a ilk olarak çiçek verildi. Müzeyi gezen Karaman'a daha sonra özel baskı para ve 90 bininci ziyaretçi sertifikası takdim edildi.

Mardin'den gelen arkadaşını gezmek için Diyarbakır Müzesi'ne getiren Zübeyde Karaman, gazetecilere konuşma yaptı.

Karaman, "Arkadaşımla beraber Diyarbakır Müzesi'ni gezmeye geldik. Müzeye girerken 90 bininci ziyaretçi olduğumuzu öğrendik. Çiçeklerle karşılandığımız için çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Ben buraya sürekli geliyorum. Bu atmosferi tatmak çok farklı bir şey" dedi.

Arkadaşıyla gezmeye gelen Hüsnügül Tutaşı ise, "Hem özel bir güne denk gelmek hem de özel ziyaretçi olmak güzel bir duygu. Arkadaşımın 90 bininci kişi olması bize sürpriz oldu. Bizim için güzel bir anı kalacak" ifadelerinde bulundu.

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 1934 yılında kurulan ve 90'ıncı kuruluş yıl dönümü olan Diyarbakır Müzesi'nin Cumhuriyet'in ilk müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar müzede 36 etkinlik gerçekleştirildiğini dile getiren Gizligöl, "Bu etkinliklerle ziyaretçi sayılarımızı arttırdık. Bu yılki hedefimiz 200 bin ziyaretçiydi. Bugün de 90 bininci ziyaretçimizi ağırladık. Kendisini çiçeklerle karşıladık" diye konuştu.

Gizligöl, Karaman'a müzeyi gezdikten sonra 90 bininci ziyaretçi sertifikası ile müzenin logo baskılı parasını da takdim etti.