Kültür Sanat

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nden tarihi müzede defile

DİYARBAKIR - Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, "Beşi Bir Yerde" temalı Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli ve Diyarbakır motiflerinden elde edilen kumaşların defilesini gerçekleştirdi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Beşi Bir Yerde" temalı defile ve sergi etkinliği, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müzesi'nde gerçekleşti.

Hazırlanan defilede, Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli ve Diyarbakır motiflerinden elde edilen kumaşlar sergilendi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, 25 parçadan oluşan bir koleksiyonun defilesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yakut, "Bugün 'Beşi Bir Yerde' temalı kıyafet sunumu etkinliğini sergiledik. Bu temamız Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli ve Diyarbakır motiflerinden elde edilerek yapılmıştır. Atölyelerimizde dokunan kumaşlar üzerinde üretim sağlanmıştır. Ceket, yelek ve cepken koleksiyonumuz 25 parçadan oluşmaktadır. Bunun dışında el sanatları atölyemizde işlenen kaftanlarımız da burada sergilendi. Kıyafetlerimiz kültürel mirası zenginleştirme ve dokumayı geliştirme anlamında bir araştırma sonucu ortaya çıktı" dedi.