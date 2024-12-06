Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda Fotoğraf Yarışması Ödülleri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Kültürel Miras Temalı Fotoğraf Yarışması'nda Selim Kaya, 'Işıldayan Ulucami' fotoğrafıyla mansiyon ödülünü kazandı. Yarışmaya 370 başvuru yapıldı ve 37 fotoğraf seçildi.

06.12.2024 08:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN DHA'YA ÖDÜL

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen 'Kültürel Miras Temalı Fotoğraf Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı Muhabiri Selim Kaya, 'Işıldayan Ulucami' fotoğrafıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

DTSO tarafından kent sınırları içerisinde çekilen, somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerine ait özgün fotoğrafların değerlendirildiği 'Kültürel Miras Temalı Fotoğraf Yarışması'nda DHA Muhabiri Selim Kaya, 'Işıldayan Ulucami' fotoğrafı ile mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye girenlere, Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Kaya, ödülünü Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Felat Bozaslan'dan aldı.

'370 BAŞVURUDAN 37'Sİ SEÇİLDİ'

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya 370 başvurunun yapıldığını belirterek, "Bir fotoğraf yarışması başlattık. 370 dolayında bir başvuru var. Çok kıymetli, birbirinden değerli kentimizden ve ülkemizdeki bu işin uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından 37 tanesi seçildi. Bu resimleri geleceğe taşıyacak şekilde kitaplaştırıp bunu devam ettireceğiz. Bunu devamlı hale getireceğiz. Burada, başta emeği geçen jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun bir çalışma yaptılar. İnce eleyip, sık dokuyarak bu sonuçları çıkarttılar" dedi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Kültür Sanat, Selim Kaya, Diyarbakır, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda Fotoğraf Yarışması Ödülleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
14:37 Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay evleniyor İşte müstakbel eşi Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi
14:34 Bir kent diken üstünde Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi Bir kent diken üstünde! Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi
14:24 Tarkan’ın Büyücü Gosha’sı Eva Bender’in son hali Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali
14:19 Türkiye’den Almanya’ya döner tokadı Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı
14:13 Silahlı muhalifler, rejime ait araçları Hama’da böyle kovaladı Silahlı muhalifler, rejime ait araçları Hama'da böyle kovaladı
14:10 ÖTV’siz araç yönetmeliği değişti Uymayanlara büyük ceza var ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var
13:52 ’’Asgari ücret 30 bin lira olsun’’ diyen Özgür Özel formülünü açıkladı ''Asgari ücret 30 bin lira olsun'' diyen Özgür Özel formülünü açıkladı
13:35 Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 09:34:23. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda Fotoğraf Yarışması Ödülleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.