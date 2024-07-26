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Diyarbakır Time Dergisi'nde dünyada gezilebilecek ilk 100 yer arasına girdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle başlatılan Mezopotamya Ekspresi, Amerika'nın dünyaca ünlü Time Dergisi'nde "Dünyada Gezilecek ve Görülecek En Güzel 100 Nokta" arasında seçildi.

Time Dergisi'nin dünyanın gezilebilecek en güzel yerleri özel sayısında 100 destinasyon listelendi. Listede bu yıl nisan ayında başlatılan Mezopotamya Ekspresi'ne de yer verildi. DTSO ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Devlet Demir Yolları tarafından başlatılan turistik Mezopotamya Ekspresi nisan ve haziran ayları arasında toplam 8 sefer yaptı.

Daha çok misafirlerin, Youtuberların ve influencerların davet edildiği bu seferlerde DTSO ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gelen misafirler Diyarbakır'da ağırlandı. Kentin tarihi kültürel güzellikleri gezdirilmesi yanı sıra Diyarbakır'ın gastronomisi de tanıtıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Times Dergisi'nin 'Dünyada Gezilebilecek 100 Yer' arasına Diyarbakır'ı koymasının kentin turizmine olumlu katkı sağlanacağını söyledi.

Kaya, "Tabi biz Mezopotamya'nın keşfedilmemiş, çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu sürekli ifade ediyorduk. Tabi turizmde de artık farklı farklı destinasyon arayışları var. Doğrusu oda olarak yaklaşık 7 yıldır biz bu işe emek veriyoruz ve Mezopotamya Ekspresi seferinin başlamasını istiyoruz. Mezopotamya 33 tane medeniyete ev sahipliği yapmış ve 12 bin 500 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Dünyanın ilk yerleşim yeri bu bölge. Dünyaya gıda ve tarım ilk bu bölgeden yayılmış. Bu turizm destinasyonunu dünyaya tanıtmamız lazım. Şimdi dönüp baktığımızda, bölgemizde iç turizm konusunda bile yeterli bir turist çekemiyoruz. Hele dış turizmde oldukça zayıf noktadayız. Bunun tabii birçok nedeni olmakla birlikte tanıtım ve algı yönetmek bunların başında geliyor. Şimdi Times dergisi gibi bir derginin 'Dünyada Gezilebilecek 100 Yer' arasına Diyarbakır'ı koyması bir kere bu algıların, olumsuz algıların tamamen yıkılmasına neden olacak" dedi.

Nisan ve haziran aylarında Mezopotamya Ekspresi'nin toplam 8 sefer yaptığını açıklayan Kaya, "İnsanlar artık Mezopotamya'yı tam da böyle bir turizm destinasyonunda, bölgenin üst bölgesi ve alt bölgesini gezecekleri böyle bir tren seyahatinin ilk 100'de gösterilmesi Diyarbakır için, bölge için çok çok önemli bir turizm geliri sağlayacak. İnsanlar artık rahatlıkla gelip bu bölgede hem turu kullanacaklar, yani tren seyahati yapacaklar, hem de burada konaklayacaklar. Doğrusu 2023 yılında nisan ve haziran ayında 8 sefer yapıldı. Tabi biz bu 8 seferi Devlet Demiryollarımızla birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin de katkısıyla yazarları, köşe yazarları, influencerları davet ettik. O insanlar gelip katıldılar ve gördükleri o turu, o görseli, o doğayı Mezopotamya'yı tabi ki paylaştılar, biz de bunu yapacaklarını biliyorduk. Tabi bununla birlikte içeride de önemli bir hava oluşturduğunun farkındaydık, bize geri dönüşler çok fazla oldu" diye konuştu.

Son olarak Kaya, şunları kaydetti:

"Tabi Time dergisinin Diyarbakır'ı gezilebilecek yerlerden ilk 100'e alması bunun en uç noktası oldu ki bu çok çok önemliydi. Yerelde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, odamız, sivil toplum kuruluşları ve esnafımızla, 2025'te buna hazırlık yapmalıyız. Bu duyurudan sonra biz inanıyoruz ki Mezopotamya Ekspresi artık yurt dışından da bölgeye oldukça fazla miktarda turist getirecektir. O da hem bölgenin daha da çok tanınmasına sebep olacak hem de bölgenin turizmine çok önemli bir katkı sağlayacak."