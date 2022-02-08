Üye Girişi
Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem 'erbane' imal ediyor hem çalıyor - Son Dakika

Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem 'erbane' imal ediyor hem çalıyor

08.02.2022 16:24

Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem 'erbane' imal ediyor hem çalıyor Diyarbakırlı genç, istediği erbaneyi bulamayınca kendisi üretmeye başladı: Şimdi ise dünya çapında satışa başladı Farklı kültürlerin ortak çalgısı erbane, lise öğrencisinin elinde...

Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem 'erbane' imal ediyor hem çalıyor

Diyarbakırlı genç, istediği erbaneyi bulamayınca kendisi üretmeye başladı: Şimdi ise dünya çapında satışa başladı

Farklı kültürlerin ortak çalgısı erbane, lise öğrencisinin elinde şekilleniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan 18 yaşındaki Hamza Kartal, 4 yıldır erbane üretip, dünyaya satıyor.

Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarında çalınan, eleğe benzeyen tef, birçok yerde "erbane" olarak geçerken 18 yaşındaki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Hamza Kartal, istediği ton da saz bulamayınca kendi erbanesini üretmeye başladı. İlk başlarda ürettiği erbaneleri hediye olarak dağıtan Kartal, daha sonrada satışına başlayarak Türkiye'nin birçok noktasından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Okulda aldığı eğitim sonucu başarılara imza attığını ifade eden Kartal, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesinde 9'ncu sınıfa başladığı zaman, aldığı eğitim sonucu istediği tonda bir saz bulamadığını söyledi. Kendi sazını üretmeye başladığını aktaran Kartal, "Tefin ana kökeni dediğimiz kısım İran coğrafyasına ait. Şu an güncel olarak orda çok fazla yapılıyor. Oradaki bütün firmalardan neredeyse erbane aldım. İlk yaptığım erbaneyi oğlak derisinden ve ceviz kasnaktan ürettim. Erbane ürettikten sonra çok beğenen oldu. Beğenen herkes bana hediye et diye mesajlar atamaya başladı. Çok fazla hediye verdikten sonra satış işine başladım. Önce çevreme sattım, şu anda dünya çapında satış yapıyorum. Fiyatları 250 TL den başlıyor, deri olanların fiyatı 7 bin TL kadar çıkıyor. Bir gün yapacağın eser tizdir, hemen aynı gün tiz bir erbane üretebilirim. ya da çalacağım eserde çok fazla bas partiler vardır. Hemen bas özelliği öne çıkmış bir erbane üretebilirim. Bu çok güzel bir özgürlük. Yaşam alanında da her alanda bir nebzede olsa bilgilenme kattı. Bana diğer insanlardan ayıran bir özellik katı. Hedefim, okulumu bitirip öğretmen olmak" dedi.

Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem 'erbane' imal ediyor hem çalıyor
Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem 'erbane' imal ediyor hem çalıyor
Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem 'erbane' imal ediyor hem çalıyor

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Mezopotamya, Diyarbakır, Lise, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem 'erbane' imal ediyor hem çalıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:33:25. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem 'erbane' imal ediyor hem çalıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement