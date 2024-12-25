Doğal Boya ile Kenevir Kumaşı

Kültür Sanat

Doğadan topladıkları bitkileri kaynatarak kenevir kumaşlarını renklendiriyorlar

Unutulmaya yüz tutmuş kök boya tekniği yaşatılıyor

SAMSUN - Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde kenevirden üretilen ürünler tamamen doğal boyalar ile renklendiriliyor. Doğadan toplanan çeşitli bitkilerin kökleri, yaprakları, çiçekleri kaynatılarak elde edilen renkler, kenevir ürünlerini süslüyor.

Kenevirden çanta, elbise ve farklı ürünler üreten Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, ürettiği bu ürünleri tamamen doğal boyalar ile renklendiriyor. Doğadan toplanılan papatya, yaprak, fındık ve ceviz kabuğu gibi ürünler ilk olarak kaynatılıyor. Daha sonra bu ürünleri renkleri el emeği üretilen kenevirleri renklendiriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş kök boya tekniği

Unutulmaya yüz tutmuş kök boya tekniğini yeniden canlandırmak istedikleri ifade eden Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Öğretmeni Çiğdem Çakmak Kılıç, "Atölyemizde kendi dokuduğumuz kenevir kumaşlarımızı doğadan elde ettiğimiz bitkilerle boyuyoruz. Bazı bitkilerin kabuklarından bazılarının çiçeklerinden, bazılarının köklerinden faydalanıyoruz. Bunlardan birisi de kök boya dediğimiz kırmızı boyadır. Bunu toprağın altından çıkartıyoruz ve kenevir kumaşlarımızı boyamada kullanıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş doğal boya sanatımızı yeniden canlandırmak istiyoruz. Bunun için doğal boya reçeteleri hazırlıyoruz. Olgunlaşma enstitülerinin birlikte yürüttüğü 'Köklerin Boyası Projesi' var. Bunlar için atölyemizde reçeteler üretiyoruz. Dokuma atölyemizde kenevir iplerini kumaşa çeviriyoruz. Bunları atölyemizde boyayarak modern kıyafetler dikiyoruz. Modern kıyafetlerin üretiminde ve ev tekstilinde kullanıyoruz. Kenevir gibi doğal bir ürüne yine doğal malzemeler ile boyadığımız için daha doğal bir ürün elde ediyoruz. Sağlığa hiçbir zararı olmuyor" dedi.