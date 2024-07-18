Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

18.07.2024 21:55
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Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın, Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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