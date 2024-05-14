Kültür Sanat

Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi, 2 ayrı rota ortaya çıkardı

KARS - Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi'nin yoğun ilgi görmesi, 2 ayrı rota ortaya çıkardı. Ankara-Tatvan ve Ankara Diyarbakır Ekspresi yeni rota olarak seyahat severlerin hizmetine sunulurken, Doğu Ekspresi en çok tercih edilen tren seferi olma özelliğini koruyor.

Kars'tan başlayarak Ankara'da son bulunan 24 saatlik yolculuk esnasında yolcularına masalsı bir yolculuk yapma imkanı sağlayan Doğu Ekspresi her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Yoğun ilgi iki ayrı rota ortaya çıkardı"

Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi'nin 2 ayrı rotayı ortaya çıkardığını ifade eden Kültür, Turizm ve Bilim Uzmanı Mehmet Duman, "Malumunuz turizmde Doğu Ekspresi çok yoğun bir şekilde tercih edilince popüler oldu. özellikle sosyal medyada fenomenlerin çok yoğun bir şekilde paylaşmasıyla viral olarak hem gençler tarafından, hem yerli ve yabancı turistler tarafından daha çok tercih edilmeye başladı. Popülerlik aynı zamanda sadece Doğu Ekspresinin nostaljik görüntüsüyle değil, geçmiş olduğu rotadaki şehitlerin tarihi kimliksel güzelliklerini de ortaya koymasıyla yoğun bir talep aldı. Doğu Ekspresi'nin bu popülerliği kendi bünyesinde Turistik Ekspresi çıkardı. Turistik Doğu Ekspresi de yaklaşık 4-5 yıldır hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

Duman, "Böyle olunca, insanlar daha çok tercih edince de Turistik Doğu Ekspresi özellikle Ankara'dan başlayan yolculuğu 48 saatte tamamlayacak şekilde o bölgeleri dolaşınca coğrafi memnuniyet ortaya çıkmaktadır. Bu coğrafi memnuniyetle birlikte Turistik Doğu Ekspresi'nin daha çok tercih edilmesi ve insanların diğer şehirleri gezmesi ortaya çıkıyor. Baktığınızda bu noktada çok yakın zamanda 2 Turistik Ekspresi alternatifi ortaya çıktı. Birisi Ankara-Diyarbakır Ekspresi, diğeri ise Ankara-Tatvan Ekspresi oldu ve yakın zamanda faaliyete başladılar. Coğrafi memnuniyetler bu turistik ekspreslerin tercih edilip, edilmeyeceği noktasında çok önemli olacaktır. Biz Kars turizmini dikkate aldığımızda özellikle Ankara-Kars rotasında bulunan şehirlerin, elbette ki diğer şehirlerde kültürel alt yapıya, donanıma sahip ama yol güzergahı, yani coğrafi memnuniyet dediğimiz noktada Turistik Doğu Ekspresi farkındalık oluşturacak şekilde daha çok ön plandadır. Tercih edilebilir noktasında Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi kendi özelliğini korumaya devam edecektir" diye konuştu.

Öte yandan Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen, Doğu Ekspresi, seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi durumunda, Her gün Kars'tan Ankara'ya hareket eden tren geçtiği güzergah boyunca yolcularını adeta mest ediyor.